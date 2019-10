Ven terrorismo fiscal en ley ‘antifactureros’

Aunque la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene como objetivo perseguir a quienes emiten facturas falsas, genera también un ambiente de “terrorismo fiscal” donde los contribuyentes honestos serán los perdedores.

Isabel Meraz, abogada fiscalista y asesora en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), comentó que este tipo de propuestas genera incertidumbre jurídica debido a que el golpe se dará contra quienes recibieron los servicios y no precisamente contra quienes operan las redes o Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, las personas que usan las facturas podrían ser también castigadas sin saberlo.

“Al contribuyente que realmente está haciendo la operación sí le genera una afectación. Aquel que sabe que está mal va a tener cómo planear la situación, pero el detalle es que ahorita el proceso no le está notificando a la persona que le da efectos a esa factura”, comentó.

Agregó que para estar al tanto de ello, las personas tendrían que estar revisando el Diario Oficial de la Federación para ver si alguno de sus proveedores se encuentra en la lista negra.

“Te enteras que tu proveedor está en una lista hasta que te llega un crédito fiscal o una invitación a regularizarte”, recalcó.

Detalló que este dictamen aumenta las penas de 2 a 9 años a quien por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Sin embargo, mientras se investiga el delito de supuesta defraudación fiscal podría darse una prisión preventiva oficiosa para el contribuyente afectado.

“El contribuyente debe tener mucho cuidado en cuanto al uso de estas facturas y de no encuadrar a este tipo de delitos porque mientras se investiga y se encuadra en los supuestos delitos de delincuencia organizada, esta persona estaría en prisión”, apuntó.

Esta medida obliga a las empresas a asesorarse, por lo que para conocer el tema, la fiscalista se reunió ayer con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez.

Luis Mario Baeza Cano, presidente en turno del CCE, dijo que se busca estar prevenido en cuanto al tema, pues existe el temor de ser castigados injustamente.

“Tenemos que buscar información para ver cómo podemos estar preparados, porque esta ley puede repercutir en todos los empresarios, a nosotros nos cuesta mucho producir y no es culpa de nosotros que si un segundo o un tercero incurre en estos delitos nos arrastre también a nosotros”, expresó.

Agregó que se trata de unos de los temas a abordar en la próxima reunión del Bloque Fronterizo a realizarse este mes en Baja California, pues aunque se debe combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal, no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislación extremadamente punitiva.