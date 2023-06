Ven más riesgos que ventajas en autos chinos

Chihuahua.- La adquisición del pequeño auto eléctrico chino promocionado a través de redes sociales con valor de 20 mil pesos “resulta un riesgo”, dijo ayer el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Chihuahua, Antonio Moisés Morales, debido a que no cumple con las normas de seguridad, carece de servicio de postventa y de la protección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De entrada, expuso el representante de los distribuidores de autos, el vehículo eléctrico Chang Li S1 que se ha vuelto popular en las redes sociales por su precio, no cuenta con los requerimientos de seguridad esenciales que establece la ley mexicana, como son bolsas de aire frontales y frenos ABS, por lo que no podría circular en el país.

Otro tema a considerar es que su velocidad máxima es de 35 Km/h con una autonomía de 60 Km con carga completa de la batería, por lo que sería difícil que transitara por las avenidas principales de la ciudad.

“Se trata más de un carro de golf, pero se promociona como un automóvil”, sostuvo el Presidente de AMDA Chihuahua.

El líder empresarial manifestó su preocupación por que las personas inviertan su dinero en este auto que no podrá ser emplacado, al no contar con los estándares de seguridad. Expuso que a través de ciertos mecanismos y estrategias en China, pueden llegar a lograr fabricar vehículos muy económicos, pero que no cumplen con regulaciones internacionales; finalmente, “lo barato sale caro”, advirtió.

Chang Li S1, automotor de fabricación asiática, se pide en línea y llega empaquetado en una caja y el propietario debe de terminar de ensamblarlo. Es fabricado por la automotriz china Changzhou Xili Car Industry y mide 2.5 metros de largo, 1.5 m de ancho y 1.8 m de alto, cuenta dos puertas, en su espacio interior caben hasta cuatro personas, pero lo ideal son tres.

Indicó Antonio Moisés Morales que en el estado son pocos los chihuahuenses que manejan un auto eléctrico o híbrido. En 2022, comercializaron en el país 51 mil 065 vehículos de este tipo, de los cuales, poco más de mil se colocaron en la entidad.

Abundó que cada vez existen en el mercado más modelos disponibles de autos eléctricos e híbridos, estos últimos que combinan un motor de combustión interna y uno eléctrico, lo que ha derivado en que cada año crezcan las ventas de estos vehículos en el territorio nacional.