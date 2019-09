Ven hoteleros oportunidad en tipo de cambio

La cotización del dólar podría beneficiar a la industria hotelera de la ciudad, haciendo que su costo por noche-habitación sea más competitivo contra el precio del hospedaje en El Paso, Texas.

En Ciudad Juárez el precio promedio por la renta de una habitación ronda entre 40 y 45 dólares por noche, explica Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, mientras que en El Paso, el costo puede ir desde los 90 hasta los 240 dólares.

Este lunes el dólar alcanzó un precio de hasta 20.48 pesos en bancos, mientras que el Banco de México, lo cotizó en 20.12 pesos por unidad.

“El precio del dólar nos ayuda más porque todavía hay mucha gente que prefiere quedarse en El Paso, y si sube el dólar hace más costoso el hospedaje en el lado americano, haciendo que los visitantes comiencen a preferir los hoteles de aquí”, dijo.

Alonso Cisneros manifestó que en lo que va del año no se ha resentido una caída en la ocupación hotelera en la ciudad, pues el indicador se ha mantenido en el rango del 60%, esperando que repunte para el cierre de año.

“A pesar de los problemas de que se presentan de inseguridad, la ocupación se ha mantenido, no como quisiéramos, pero no ha bajado del 60%, lo cierto es que la ciudad está creciendo, los comercios y la industria nos están ayudando”, comentó.

Por otra parte, explicó que de septiembre a diciembre, la asociación tiene programadas visitas de promoción de la ciudad a diferentes localidades de Estados Unidos como Los Ángeles, Dallas, Phoenix, Las Cruces y El Paso.

Las reuniones se realizarán en colaboración con el fideicomiso ¡Ah, Chihuahua!, con el objetivo de atraer turismo a esta frontera y repunte el número de visitantes durante fin de año.