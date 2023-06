Ven dificultades para México por maíz transgénico

Ciudad de México.- El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pocas posibilidades para ganar la disputa comercial con Estados Unidos por el maíz transgénico y terminará en una negociación, señaló la senadora del PAN Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con la legisladora, la administración de México no sabe cómo resolver antes las diferencias con el principal socio comercial.

Estimó que México ya no tiene cuidado en cómo cumplir los compromisos del T-MEC y pone en riesgo al país en tener que pagar aranceles por disputas que se pudieron evitar.

El viernes, el Gobierno de Joe Biden inició una controversia con México al solicitar consultas sobre el decreto presidencial de prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano, porque afectará las importaciones estadounidenses.

"Cuando firmas un trato de libre comercio lo haces para cumplir las cláusulas.

"Cuando vean que van perdiendo las consultas y el panel, van a aflojar, seguro el embajador (Ken Salazar) va tratar de convencer al presidente que suelte cosas", mencionó Gálvez.

Indicó que, a diferencia del tema eléctrico, que se ha ido negociando con las empresas norteamericanas para no llegar al panel, en el tema del maíz transgénico es mayor la presión de los productores norteamericanos y hay poco margen de negociación para México.

"No es bueno ir a paneles, deberíamos resolver las diferencias antes de llegar al pleito, pero no hay voluntad.

"El gobierno de EU va a poner el tema científico en el centro del debate y hay muchas probabilidades de perder el panel", consideró la senadora de AN.

Sostuvo que es un tema complicado, porque Estados Unidos ya se encuentra en tiempos electorales por la reelección de Biden, al tiempo de que México es el país que le detiene a los migrantes.

Estos factores, dijo, pueden hacer que el tema se pueda ir negociando, pero de todos modos prevalecerá la presión de los productores norteamericanos y los criterios carentes de técnica e información científica para prohibir el maíz transgénico en México.

Un riesgo para México, declaró Gálvez, es que podría haber escases de alimentos, porque no es suficiente la producción de maíz no transgénico.

Subrayó que el debate es técnico y científico, no político, por lo que nuestro país puede salir perdiendo.

"Una cosa es que se quieran proteger al maíz originario, que no haya cultivo transgénico, en eso estoy de acuerdo, pero otra cosa es prohibir la importación, porque no nos damos abasto para el consumo humano ni para el animal, porque no hay capacidad productora", detalló.

Xóchitl Gálvez opinó que el futuro de las consultas y la posibilidad de llegar a un panel depende, en gran medida, de las negociaciones que haga el embajador Ken Salazar, quien ha demostrado que puede hacer negociaciones paralelas con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Las prohibiciones ideológicas no son buenas, el presidente debería recurrir a la ciencia y a los científicos mexicanos para tomar decisiones, porque el maíz criollo no alcanza para todos", agregó.