Ven benéfica llegada de los ‘Incoterms’

Los cambios en los términos de comercio internacional (Incoterms, international commercial terms, en inglés) que entrarán en vigor el 1 de enero del 2020 ayudarán a las empresas a reducir los niveles de riesgo en materia de logística para prevenir incluso pérdidas millonarias, según explicó Héctor Díaz Arzola de la empresa AJH Consulting.

El exrepresentante de Asuntos Regulatorios para América Latina de Mattel impartió en Ciudad Juárez, la plática ‘Aspectos Fundamentales en la Logística y Términos de Negociación 2020’, en donde señaló que es importante que las empresas conozcan de primera mano los beneficios que pueden otorgar los cambios en materia de Incoterms.

Los llamados Incoterms, son los términos internacionales para la compra y venta de productos o servicios. Éstos sirven para dar certeza a compradores y vendedores sobre los riesgos y responsabilidades que tiene cada quien sobre las mercancías en el trayecto de origen a destino, según explicó Díaz Arzola.

Estas reglas del comercio exterior son actualizadas cada diez años, por lo que a partir del 2020 entrarán en vigor los nuevos términos.

“Los cambios más relevantes fueron en la interpretación, porque estos nuevos términos están mejor organizados, vienen por artículos que hablan de rubros específicos y que tienen que ver con costos, riesgos, despacho de exportación e importación, notificaciones y otros aspectos para determinar quién va asumir qué papel”, dijo.

El también catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos agregó que los Incoterms ayudan a dar una mejor claridad sobre los riesgos a los que están expuestas las empresas.

“Ayuda a agilizar los procesos, a identificar problemas y tener claras las responsabilidades de cada quien. Aquí lo interesante es que no hay sanciones para quienes no apliquen estos términos de negociación, hay que recordar que son reglas, más no el contrato de compraventa”, señaló.

Explicó que estas reglas ayudan a elaborar un mejor contrato entre el comprador y vendedor, por lo que aunque no son obligatorias, sí son recomendables para determinar qué acciones tomar en caso de siniestros o accidentes que pudieran afectar las mercancías.

Entre los cambios que se contemplan en los Incoterms, destaca la eliminación del FAS (Free Alongside Ship [Franco al costado del buque]), el cual se ocupaba de productos básicos; la cancelación de ExW (Ex Works) que otorgaba al comprador la responsabilidad de toda la logística; así como y la derogación del denominado DDP (Delivery Duty Paid [‘Entrega con Derechos Pagados’]), que daba al vendedor casi toda la responsabilidad.

También se prevé la incorporación de nuevos lineamientos como DTP o ‘Entregado en la terminal pagada’, el cual trata sobre la entrega del producto en algún punto terminal como aeropuerto.

Además se incorpora el DPP, donde el destino final de la mercancía es un punto que señale el comprador, y se adiciona el CNI, que se refiere al costo y seguro de las mercancías, entre otros cambios contemplados.



