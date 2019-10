Ven 50% posible que se apruebe T-MEC

Ciudad de México— La aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aún tiene 50 por ciento de posibilidades de ser aprobado este año, refirió Kenneth Smith, exjefe de la negociación técnica de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Durante su participación en la 15 Convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior (IMECE), Smith dijo que el árbitro aún no ha pitado el final, por lo que todavía hay posibilidades de lograr su aprobación en Estados Unidos.

“Sí, tenemos una posibilidad aún este año, yo diría de un 50 por ciento de que sí se ratifique a pesar de la amenaza del ‘impeachment’ (juicio político a Donald Trump)”, afirmó Smith.

Existen esas posibilidades de que sí se apruebe porque es el único logro comercial de la Administración Trump, además de que no es bueno para los demócratas ser señalados por el mandatario estadounidense como la figura que rechazó el Tratado.

“A los demócratas no les conviene llevar la pancarta en el cuello, durante la elección (en EU), sobre todo que hay un proceso de recesión a nivel mundial, que diga ‘yo maté al T-MEC’ porque eso es lo que va a tratar de hacer Trump; si no le dan su logro, si no le dan su juguete, pues los malos fueron ellos (los demócratas), así es como ha operado en todo el mundo”, detalló Smith.

Dijo que a México le conviene tener el T-MEC porque el TLCAN necesitaba modernizarse ante los cambios que hay en el comercio actual, así que lo consideró como el ‘Tlcan plus’, ya que es un pacto que responde a la vanguardia.

Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) argumentó que el T-MEC es un tratado que el presidente Donald Trump hizo a su medida, lo cual le da ventaja a la aprobación de este pacto, así que el mandatario se encargará de empujar esta acción.

Sin embargo, admitió que el juicio político complica este proceso.

Por su parte, Eugenio Salinas, presidente de la comisión de comercio exterior y asuntos internacionales de Concamin, invitó a continuar el empuje para que México mantenga su presencia en los organismos internacionales, ya que es la única manera de tratar de dar viraje a los vientos proteccionistas actuales.

Por ello, sugirió que los recursos deben mantenerse para que México continúe con sus representaciones internacionales.