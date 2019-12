Ve SCT negativa sobrerregulación a transportistas de carga

Ciudad de México— La sobrerregulación en la que pretenden incurrir algunos municipios del País para el tránsito de transportistas de carga es negativa, ya que daña la competitividad, dijo Carlos Morán Moguel, Subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

"Yo comprendo que cada entidad quiere tener ingresos adicionales, esa es la razón de estas medidas, pero creo que puede generar problemas.

"Creemos que no es conveniente en este momento, porque necesitamos hacer más competitivo el transporte y esto no ayuda a hacerlo más competitivo", declaró tras asistir a la entrega del distintivo Canacar "Transportando al País, transportando a México" y reconocimientos de la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés) a los mejores conductores del autotransporte 2019.

Por eso, aseguró, la SCT ya inició gestiones y negociaciones con los municipios que pretenden hacer estos cobros a los camiones por transitar para frenar estas medidas.

Sin embargo, esto ocurrirá en la zona metropolitana de Guadalajara a partir del 1 de enero del próximo año.

Pese a ello, Morán Moguel insistió en que seguirán las negociaciones y eventualmente buscarán una homologación en los requisitos para transportistas de forma que no se generen cobros diferenciados en cada municipio del País.

El Subsecretario hizo este pronunciamiento después de que Enrique González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), expusiera que la sobrerregulación es excesiva y podría provocar incremento en el costo del servicio de transportación de carga.

Salomón Elnecavé, director general de la Dirección General del Autotransporte Federal (DGAF), agregó que la dependencia federal seguirá con el diálogo para que no se ejecuten esos cobros por transitar.