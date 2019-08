Ve IP insuficiente avance económico

Dirigentes empresariales de la ciudad calificaron de insuficiente y preocupante el crecimiento de 0.1% del producto interno bruto (PIB) presentado por el Gobierno federal.

Carlos Castañeda Echaniz, director de la Canaco, lamentó el bajo crecimiento que tuvo el PIB durante ese tiempo.

“No hay crecimiento económico y si no hay eso no hay bienestar, porque se está deteniendo la inversión, la riqueza y a lo mejor el empleo”, dijo.

Añadió que las decisiones económicas que ha tomado el presidente no han sido las correctas y prueba de ello es que no hay crecimiento.

“Después de esto viene la recesión, luego los préstamos, los financiamientos y todo eso que no queremos que suceda”, apuntó.

Por otra parte Miguel Ángel Calderón, director de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Juárez, calificó el crecimiento de 0.1% en el PIB como una primera llamada de alerta para el Gobierno de una verdadera crisis.

Aunque Calderón Rodríguez comentó que las cifras presentadas son sólo pronósticos, consideró que las decisiones que ha tomado el Gobierno mexicano al respecto han sido muy conservadoras en el sentido de que se esperaba un mayor crecimiento de la economía y no se ha dado en términos de inversión y empleo.

Afirmó que un país como México debe crecer a un ritmo mínimo de 4.3%, por lo que el 0.1% presentado, dijo, es un reflejo de que la economía está estancada.

“En términos técnicos es una recesión y debe alarmar a los gobiernos, para saber hacia dónde canalizar los esfuerzos económicos. Esto no significa más que una desaceleración de como veníamos creciendo”, comentó.

El director de Canacintra dijo que es importante dar al inversionista la seguridad de que las decisiones que se están tomando al respecto son las correctas.



[email protected]

[email protected]