Ve Canacintra ‘año perdido’

El 20% de las empresas agremiadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Juárez ha manifestado su intención de cerrar definitivamente ante la imposibilidad de hacer frente a sus gastos y la falta de ayuda por parte de las autoridades, por lo que el presidente de dicho organismo aseguró que el 2020 será un año perdido para las compañías.

“No hemos podido tener un acercamiento con el gobernador para plantearle los problemas que estamos teniendo, se han destinado programas de apoyo y se agradece, pero no ha sido suficiente”, comentó Jesús Manuel Salayandía, presidente local de Canacintra.

Aseguró que, hasta el momento, el 50% de las casi 500 empresas agremiadas a la cámara ha manifestado problemas de insuficiencia financiera, mientras que el 20% ha considerado la opción de cerrar de manera permanente su negocio ante la crisis.

“Estamos preocupados por la situación económica, las empresas ya no pueden sostenerse más. Considero que para agosto vamos a tratar de sacar la cabeza, pero este año ya está perdido, ahorita hay que ver cómo vamos a subsistir”, agregó.

Salayandía Lara comentó que dentro de los apoyos para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), se destinaron 700 millones de pesos por parte del Estado, pero afirmó que no se comparan con los 10 mil millones de pesos que erogan de nómina las empresas chihuahuenses, por lo que urgió a iniciar un proceso para incluir más actividades esenciales.

El presidente local de Canacintra señaló que la cámara continuará elaborando planes y propuestas para una reactivación económica en la ciudad, sin embargo, exhortó a las autoridades y otros organismos a sumarse a la causa.

“Tenemos un Plan 30 que no camina porque la maquila está ocupada viendo la manera en cómo va a abrir, mientras que el Estado no nos escucha. Debemos dejar en claro que la industria no sólo es la manufactura, sino que somos todos”, dijo.

De acuerdo con estadísticas presentadas ayer por Salayandía Lara, en el estado de Chihuahua se han perdido 18 mil 328 empleos formales durante los meses de marzo y abril, mientras que el panorama para los meses próximos no es alentador.

“Estamos esperando los resultados de mayo, pero la tendencia es a la baja, por lo que es necesario cambiar de color el semáforo para que las empresas abran”, reiteró.

