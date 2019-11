Ve Banxico pronta recuperación económica

Ciudad de México— El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, reconoció que la situación actual de la economía preocupa ya que está en una fase de estancamiento prolongado, pero no podemos hablar de una recesión generalizada, al mismo tiempo dijo que confía en que la recuperación está a la vuelta de la esquina.

“Siempre la economía va a preocupar, pero yo sí pienso que la recuperación está a la vuelta, creo que han sido circunstancias muy específicas, muy idiosincráticas que vamos a estar pronto superando, no estamos viendo tampoco un crecimiento muy elevado, pero sí creo que vamos a una recuperación para el año que entra”.

Entrevistado en el marco de la entrega del Premio Contacto Banxico, Heath, descartó que la economía esté en una recesión: eso de la recesión técnica es más mediático que cualquier otra cosa, la definición de una recesión es una caída generalizada y significativa en la actividad económica que se extiende a todos los sectores de la economía, aquí no es significativa, o sea, 0.01 por ciento de caída no es significativa, estamos estancados y no es generalizada, tenemos sectores de la construcción que van muy mal, la producción petrolera tiene años de estar estancada, pero la manufactura crece aunque sea poco y el comercio al por menor también está creciendo.

Heath argumentó que hay muchos indicadores de ingresos que están diciendo que la desaceleración en el consumo de los hogares no va a perdurar mucho: el salario medio de cotizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) va creciendo al 6 por ciento, lo doble de la inflación, y las remesas están creciendo muy bien, y al rato el consumo debe regresar a como se estaba viendo en años anteriores.

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, afirmó que el CoDi es un ejemplo de tecnología para promover la inclusión financiera, ya que es una plataforma que se puede utilizar las 24 horas del día los siete días de la semana de manera expedita, sin comisiones para hacer operaciones electrónicas de pago a través de un dispositivo móvil, utilizando el SPEI.

El CoDi implica para los usuarios enormes beneficios de costos, seguridad y transparencia.

Por mencionar algunos ejemplos, tendrá un impacto positivo para los pequeños comercios para pagos electrónicos inmediatos.