Van contra evasión del ‘outsourcing’

Ciudad de México— En el paquete fiscal 2020 se propone a diputados y senadores revisar y modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a fin de cerrarle el paso a la evasión por medio del ‘outsourcing’.

A pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contaba con un aplicativo que beneficiaba a 300 mil empresas para verificar que el ‘outsourcing’ cumpliera con las obligaciones fiscales y laborales, no evitó que ambos le dieran la vuelta a la ley.

Por lo anterior, se pone a consideración del Congreso que a partir del próximo año las empresas y personas físicas con actividad empresarial que recurran a esta alternativa de subcontratación laboral calculen, retengan y enteren al fisco el IVA que les trasladen.

Se reconoce que es común que las firmas contraten a otras que ofrecen servicios de subcontratación laboral, con el fin de lograr mayor eficiencia en sus procesos.

No obstante, se detectó un abuso a través de esta figura legal que tienen los patrones para no contratar directamente a su personal. En la exposición de motivos se pondera que se ha observado que las empresas de ‘outsourcing’ no cumplen con el entero del IVA trasladado.

También están evadiendo las que contratan, porque están acreditando el IVA que le trasladaron, con lo cual se afecta al fisco.

Será obligación de las empresas o los emprendedores que utilicen el ‘outsourcing‘ laboral, retener y dar al fisco el IVA que les trasladen.

En la propuesta se elimina el requisito contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para deducir los pagos por servicios de subcontratación laboral, en los cuales la empresa que recurre a esta opción debe obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales digitales por internet o recibos de nómina del trabajador.

En línea con lo anterior, se pone a consideración del Congreso modificar la Ley del IVA para que las empresas y personas físicas con actividad empresarial que reciben dichos servicios en términos de la Ley del Trabajo retengan el impuesto por los pagos efectuados.

El SAT conservará la información y podrá utilizarla en el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación.