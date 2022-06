Van contra consumo de alcohol en menores

Ciudad de México— Con latas temáticas y videos que muestran los efectos secundarios, Tecate busca evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años.

De acuerdo con la marca, la edad promedio de inicio de consumo de alcohol en México es desde los 11 años, por lo que se lanzó esta campaña para promover el consumo responsable e inteligente.

Como parte de esta iniciativa, se creó una plataforma educativa donde familiares, comerciantes, meseros y toda la población mayor de 18 años encontrará videos con los efectos negativos del alcohol en el cuerpo.

"Somos una compañía dirigida a mayores de edad, por eso elegimos a los mayores de edad para esta campaña, no hablamos con menores porque no es un mercado que queremos tener. No podemos asociar nuestras marcas con menores", resaltó Mirta Bermúdez, gerente de comunicación externa de la marca.