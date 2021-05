Vacunan a empleados de maquila a bordo de camiones

Carlos Sánchez/El Diario / Trabajadores de la salud aplican las dosis

Cerca de 75 mil trabajadores de distintas áreas de las maquiladoras de Ciudad Juárez estarán siendo trasladados toda la semana, en camiones de transporte de personal especial, hasta los puntos de vacunación anti-Covid.

Se trata de personas mayores de 50 años de edad, cuyas empresas los convocaron para recibir la primera dosis de la formula Pfitzer del 24 al 27 de mayo, informó personal de la Secretaria de Salud ayer en El Punto, hasta donde arribaron decenas de camiones de diversas empresas.

Fabiola Luna, presidenta de Index Juárez, comentó que sin la necesidad de bajarse, se adoptaron camiones para facilitar las labores al personal médico.

“La intención es ayudar a transportarse a aquellas personas que no tienen la manera de hacerlo y que sea un proceso ágil”, dijo.

Los trabajadores de la industria fueron trasladados a Las Anitas y a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (Unitec) en camiones; sin embargo, ahí descendían para que se les aplicara la dosis. En cambio, en El Punto, el personal de la Secretaría de Bienestar los registraba y revisaba sus documentos y luego trabajadores de la Secretaria de Salud de Chihua-hua abordaban los camiones para inmunizarlos en sus propios asientos.

“Me siento muy feliz, pero venía muy nerviosa”, confesó una trabajadora de la empresa Johnson Controls, quien pidió no publicar su nombre.

“No siento yo nada, me siento contento ya, pero ahora hay que esperar la otra, la que sigue”, dijo otro de sus compañeros mientras detenía el curita que le colocó una enfermera sobre su brazo izquierdo, en donde fue vacunado.

La doctora Pamena Salayandia, coordinadora de la vacunación en El Punto, se encargó también de subir a los camiones de los trabajadores para explicarles que en los próximos días podrían tener síntomas como diarrea, fiebre o dolor de brazo.

“No hay que dejar de usar el cubrebocas, no hay que dejar todos los cuidados, porque entre una dosis y otra nos podemos contagiar. Después de la segunda dosis deben de pasar al menos tres meses para ya considerar que tenemos un sistema inmunológico o suficientes defensas contra el Covid, pero no nos garantiza que no podamos contraer la enfermedad, lo que sí es que no nos daría de manera grave, por eso hay que seguirnos cuidando”, pidió a los trabajadores.

Las fechas y horarios para aplicarse la primera dosis fueron asignados de acuerdo con la inicial del primer apellido.

Para agendar los camiones de la empresa, Index Juárez puso a disposición el correo eléctrico web@indexjuarez.org, ya que solamente es por medio de cita como se atiende en esta modalidad.

