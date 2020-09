Va SAT contra plataformas extranjeras

Agencia Reforma

Ciudad de México— El próximo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bloqueará la operación de plataformas digitales extranjeras que no cumplan con sus impuestos.

La propuesta de Miscelánea Fiscal 2021 establece un mecanismo de control para que cuando los prestadores de servicios digitales extranjeros sin establecimiento en México incurran en omisiones fiscales graves se bloquee el acceso a internet de sus servicios.

A esas plataformas no se les puede fiscalizar en el extranjero, pero se les puede cancelar su acceso a internet en el País para garantizar el cumplimiento de impuestos, expone.

La reforma aclara lo que faltó a la propuesta de 2019, dijo Juan Ignacio Rivero, miembro de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México.

"Lo que hicieron fue darle las herramientas al SAT y clarificar el proceso", aseguró.

El bloqueo es para las plataformas que no realicen sus pagos, pero también las que no se registren o no ofrezcan toda su información obligada, explicó.

Además, la reforma facultaría al SAT, por medio de un administrador general o superior, ordenar el bloqueo de una plataforma sin la asistencia de otras entidades.

El SAT tendrá obligación de anunciar a los proveedores que han sido bloqueados y desbloqueados.

La reforma también plantea sancionar con hasta un millón de pesos a los concesionarios que incumplan, en un plazo de 5 días, la orden de bloquear el acceso al servicio digital a una plataforma.

La única duda, apuntó Rivero, es el mecanismo del SAT para saber qué empresas digitales internacionales están operando en México.

Falta precisar con qué entidades se apoyará el fisco para saber qué están vendiendo y cómo.

El año pasado, la App Association, Consumer, Tecnology Association, Internet Association, TecNet, Travel Tec entre otras, pidieron al Gobierno estadounidense que mediera sus intereses con México.

Este año, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) alertó que la facultad de bloquear a las plataformas violentará los derechos humanos de libertad de expresión, además de afectar los ingresos de las personas afectadas en la pandemia.

Cuando el SAT detecte un incumplimiento se notificará por medio del representante legal si hay registro o a través del Diario Oficial de la Federación si no tiene registro.

Luego de que se notifique el incumplimiento habrá oportunidad de desvirtuar la acusación.

En caso de que no sea desvirtuada y haya un bloqueo, se podrá solicitar la restitución de servicios al cumplir con las acusaciones señaladas.