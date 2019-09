Va ITCJ por premio de diseño de vehículos

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) participarán en la competencia Baja SAE México 2019 con el objetivo de poner en alto el nombre esta frontera en cuanto a diseño y construcción de vehículos todo terreno.

Abraham Quintana Lucero y Roberto Echavarría, estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica del ITCJ, comentaron que ésta es la primera vez que el Tecnológico participa en esta competencia en los últimos 17 años, ya que la última aparición del equipo de las ‘Liebres’ fue en el 2002.

Baja SAE consiste en concursos que simulan proyectos de diseño de ingeniería del mundo real y sus desafíos relacionados, es decir, que los estudiantes tienen la tarea de diseñar y construir un vehículo todoterreno que sobrevivirá a una serie de pruebas.

Algunas de las pruebas son cruzar por un pozo de lodo, subir una cima, circular por montículos rocosos y hasta arrastrar una camioneta, con el objetivo de probar la tracción, durabilidad y resistencia del vehículo.

Este año la competencia se realizará del 7 al 10 de noviembre en Toluca, Estado de México, y de acuerdo con algunas de las especificaciones que Baja SAE México explica en su sitio web, los vehículos deberán contar con un sólo asiento.

El objetivo es que el prototipo pueda utilizarse para una producción confiable, además la unidad debe ser sostenible, ergonómica y económica que sirva a un mercado de usuarios recreativos.

Para los jóvenes del Tec de Juárez poder participar en esta competencia representa todo un reto, luego de que el taller de “Baja SAE” cerró de manera inesperada, por lo que por iniciativa de los estudiantes de noveno semestre el equipo logró inscribirse dentro de los tiempos para no dejar pasar la oportunidad.

“Ahorita nosotros estamos por salir y se dio la oportunidad de que la competencia fuera en tiempos de que aún no nos graduamos, sino, no podríamos participar, todos los que estamos en el taller queremos hacer el carro y competir, para luego también representar a Juárez en los Estados Unidos”, comentaron los estudiantes.

Abraham Quintana indicó que normalmente el desarrollo y construcción del vehículo lleva aproximadamente un año, sin embargo, por la tardía en el registro, los jóvenes enfrentarán el doble reto de armarlo en dos meses, uno para el diseño y otro para su manufactura.

“Estamos trabajando para dejar una base, porque ya vamos de salida, pero queremos conseguir apoyo para dejar el taller equipado para las generaciones que vienen atrás de nosotros, el programa duró inactivo más de 10 años y es lamentable que un taller que te exige demasiado en ingeniería nadie lo fomente”, dijo Roberto Echavarría.

Dicha competencia pone a prueba las habilidades de los estudiantes de ingeniería no sólo en tareas de diseño, sino de planificación y planeación. Todos los autos funcionan con un motor Intek Modelo 19 de diez caballos de fuerza que será donado por Briggs & Stratton Corporation.

