Va IMSS tras dinero de cuentas abandonadas de Afores

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se puede adjudicar los recursos de las cuentas inactivas o "abandonadas" de las Administradora de Fondo para el Retiro (Afores) gracias a una modificación que hubo con la reforma de pensiones de 2020 relacionada con la imprescriptibilidad de derechos, aseveró el organismo que las representa.

Es una de las modificaciones "no tan positivas" que hubo con la reforma y de la cual se habla muy poco, pero que puede hacer que los cuentahabientes o los beneficiarios de éstas pierdan el derecho a recibir o reclamar este dinero, advirtió Luis Felipe Briseño, director de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

Explicó que en el artículo 302 de la Ley del Seguro Social se estableció que el derecho del trabajador pensionado o de sus beneficiarios a recibir los recursos es imprescriptible; sin embargo, el IMSS va poder disponer de esos recursos a los 10 años de que sean exigibles, sin necesidad de resolución judicial.

"Es ridículo desde mi punto de vista porque esta reforma no establece a partir de cuándo se empiezan a computar los 10 años. La imprescriptibilidad de los recursos de ahorro para el retiro es que el Estado no puede quitártelos por el paso del tiempo, por ninguna cantidad de tiempo.

"Lo absurdo de la reforma que se hizo es que establece que los recursos son imprescriptibles, que no te los pueden quitar por el transcurso del tiempo, pero el siguiente párrafo dice que el Instituto se los puede quedar si pasan 10 años de que sean exigibles; pues ya no se entiende muy bien porque tampoco explica a partir de cuándo son exigibles", resaltó.

Es un tema preocupante porque el IMSS sí está pidiendo los recursos, reveló en la Segunda Semana de Educación Financiera 2023, organizada por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).

Algunos casos en los que ya el IMSS está pidiendo los recursos de las cuentas de las Afores son de aquellos que tiene identificados como de trabajadores fallecidos; sin embargo, con la imprescriptibilidad de derechos que se estableció, el IMSS tiene la puerta abierta para pedir los recursos de las cuentas individuales más o menos cuando él considere que pasaron 10 años de que fueron exigibles, abundó.

"Por eso conmino a que ustedes que son jóvenes, que están trabajando, que todavía están cotizando, quizás a nosotros no nos voltea a ver el IMSS con esta pretensión, pero no está de más echarle un ojo a dónde está su Afore, cuánto tienen, asegurarse que si tienen el contrato de administración, que tengan a su designación de beneficiarios, que tengan su expediente de identificación biométrica.

"Que designen a sus beneficiarios y que el IMSS note que hay actividad en esa cuenta, que está monitoreada. A esas cuentas no les va a escarbar, no se va a poner a exigir este tipo de recursos. El IMSS va sobre cuentas que están inactivas durante muchos años y que parece que nadie las está monitoreando, sobre esas sí van a ir", advirtió.

Briseño hizo un llamado a advertir de esto a los familiares, amigos y conocidos de edades avanzadas para que no descuiden sus cuentas y esto le abra la puerta al Seguro Social para ir tras esos recursos.

"No nos queda más que recomendar nuevamente que se acerquen a su Afore, que estén cerca de su estado de cuenta y, de esa manera, van a estar tranquilos porque el Instituto, al ver movimiento sobre esas cuentas, si tienen sus datos actualizados, no va a voltear a ver esas cuentas.

"Va a voltear a las cuentas que llevan mucho tiempo inactivas, de trabajadores que presumirá el IMSS que tienen más de 65 años y que no han hecho uso de ninguno de los servicios en el sistema; sobre esas cuentas el IMSS sí va a estar pidiendo los recursos", indicó.

Mantienen pelea jurídica contra tope de comisiones

Las Afores llevan a cabo defensas jurídicas en contra del tope en el cobro de comisiones que impuso la reforma de pensiones de 2020 porque no están conformes, refirió Felipe Briseño.

"Dentro de los cambios de esta reforma hubo un aspecto que sí se modificó en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y pues también es un tema que no se recibió con tanto agrado en el sector de las Afores: esto fue el límite para el cobro de las comisiones, y les digo que no se recibió tan positivamente no por el límite en sí mismo, sino por haber establecido una disminución en el cobro de comisiones", señaló.

Expuso que el agravante es que establece un tope de precios y lo hace de manera arbitraria estableciendo un límite máximo.

"Nada más el límite en sí mismo ya es un exceso, atentando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el establecerte que tres países, con sus sistemas bien diferentes como Colombia, Chile y Estados Unidos, determinen el cobro de comisiones en tu país para el sector que tú me digas, pues no pinta bien en cualquier Estado de Derecho", opinó.

"Ahorita, la comisión que se cobra es la misma para todos los participantes del sector, lo cual, en materia de competencia económica, pues no nos parece que sea lo más adecuado, pero es lo que el Ejecutivo federal propuso, lo que el Congreso aprobó y lo que la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) aplica", agregó.