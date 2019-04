Va AMLO por gasolineras del Gobierno

Ciudad de México– El Gobierno federal planea la creación de estaciones de servicio especiales para la venta de gasolinas, en caso de que las estrategias que actualmente implementa no se vean reflejadas en menores precios para los consumidores.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a concesionarios y distribuidores para que actúen con responsabilidad, “que no se abuse, porque se va a dar seguimiento al tema”.

Llamó así a que revisen sus márgenes de utilidad y ayuden al Gobierno, “es una convocatoria amigable”, y si no se entiende o si no funciona este mecanismo “pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes para que se venda a precio justo”.

En cuanto a los consumidores, apuntó que existen una serie de herramientas para que sepan dónde se puede comprar más barata, como aplicaciones móviles, e incluso todos lunes en conferencia de prensa se darán a conocer cuáles fueron las estaciones donde se vendió más caro y más barato la gasolina.



Ve IP regresión en medida

Que el Gobierno opere gasolineras propias, lo que planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador como una alternativa para “controlar” los precios de los combustibles, sería una regresión económica, indicó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En respuesta, De Hoyos, en el marco de la Asamblea Anual de Coparmex Jalisco, en Guadalajara, indicó que para el Gobierno federal resulta cómodo satanizar a los empresarios y culparlos de los precios de las gasolinas, y que dichas expresiones van contra la libertad de mercado.

“Hoy justamente desde Palacio Nacional se empezaba a culpar a las empresas que tienen como misión la distribución de los combustibles, de las gasolinas, de la ruta que han tenido los precios en fechas recientes. Qué cómodo resulta buscar culpables, qué cómodo satanizar”, dijo De Hoyos.