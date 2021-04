Utiliza asistentes inteligentes el 58% de médicos

Internet / Profesional de la salud utiliza un smartphone en una consulta

Ciudad de México— Asistentes digitales como Alexa, Siri o Google Assistant son usados por el 58 por ciento de los médicos conectados en el país, informó la Asociación de Internet Mx.

Los asistentes virtuales son el cuarto dispositivo más usado por los médicos en su práctica profesional y son superados sólo por las PC, las laptops y los smartphones.

“Los asistentes virtuales los usan principalmente para controlar agendas con pacientes y para buscar información”, dijo Renato Juárez, miembro del comité de investigación de Internet Mx en la presentación del “Primer estudio de hábitos digitales de la comunidad médica en México”.

Los wearables, como relojes inteligentes, también han ayudado a los médicos para determinar actividades de pacientes y para tener mayor información para los diagnósticos.

El 84 por ciento de los médicos en el país usa Internet, el resto se encuentra desconectado. El 47 por ciento de los galenos conectados ejerce en consultorios y hospitales privados, farmacias o a través de visitas a domicilio, el 16 por ciento de los profesionales de la salud está en instituciones públicas y el 37 por ciento ejerce en ambos sectores.

Consumir contenido relevante, buscar información para prescribir un tratamiento, indagar nuevos productos o diagnósticos, tomar cursos de actualización y comunicarse a través de mensajes y correos electrónicos son actividades que realiza más del 90 por ciento de los médicos del país.

El 61 por ciento usa expedientes clínicos digitales y el 44 por ciento realiza consultas virtuales.

Los expedientes clínicos digitales más usados son desarrollos propios, lo que complica la compatibilidad e interconexión, explica el informe.

Sólo el 32 por ciento de los médicos conectados a Internet ha emitido recetas digitales.

Las aplicaciones digitales son otras herramientas que los médicos han encontrado útiles para prescribir o cambiar medicamentos, sin embargo, la comunidad médica aún encuentra desafío que limitan las consultas a distancia, pues el 56 por ciento de los médicos no las practica.

Entre las limitantes que encuentran para implementar la telemedicina están el no poder consultar al paciente, no recibir el pago de honorarios, preocupación por la confidencialidad o no contar con la infraestructura necesaria.

Por otra parte, el 83 por ciento de los pacientes han modificado la dinámica de la consulta, gracias a la investigación previa en línea, incluso, la búsqueda adelantada de información por parte del paciente ha influido en la prescripción.

“El 44 por ciento de ellos (los pacientes) dice que ya tiene información sobre su padecimiento en Internet, 39 por ciento ya investigó al médico que lo va a atender y el 34 por ciento ya llega incluso con información de medicamentos”, comentó Juárez.