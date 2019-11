Usará Gobierno reservas para gasto

Ciudad de México— Para finales de 2019 se utilizará más de la mitad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), por lo que si faltan recursos para 2020 se tendrá que recortar el gasto, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De enero a septiembre de este año se han utilizado 48 mil millones de pesos de los 300 mil millones disponibles del FEIP, debido a la caída en los ingresos tributarios y petroleros, refirió Alejandro Gaytán, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP.

Sin embargo, se prevé que para finales del año se utilicen en total 150 mil millones de pesos del fondo para compensar la caída de dichos ingresos, estimó.

Si en 2020 el fallan las estimaciones de crecimiento económico y de producción de petróleo, con la consecuente baja en los ingresos estimados, habría menos fondos para compensar la caída.

“¿Qué se establece cuándo no alcanza? Se establece que se tiene que recortar el gasto. El FEIP es el amortiguador para no recortar el gasto, pero se tendría que recortar si no alcanza”, aceptó.

Recordó que cuando se realizó el presupuesto para 2019 todo indicaba a que el crecimiento económico sería de 2 por ciento. No obstante, la expansión económica ha sido ínfima.

Para 2020 se estima que el crecimiento económico sea, de igual forma, de 2 por ciento, lo que ha generado dudas entre los analistas económicos.

El FEIP se conforma por excedentes petroleros y los remantes del Banco de México. Para 2019 se desecha la posibilidad de que haya remanentes que inflen el fondo, afirmó Gaytán.