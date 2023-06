Urgen orientar energía 'verde' a hotelería

Ciudad de México.- Para la industria hotelera, los recientes apagones al suministro eléctrico en plena ola de calor indican la urgencia de contar con fuentes energéticas sostenibles y políticas públicas orientadas a eficientar recursos en los servicios turísticos.

Para ello, es necesario crear programas de certificación hotelera ligados a incentivos fiscales, que fomenten espacios públicos de áreas verdes e instalaciones de energía renovable como paneles solares, placas eólicas y sistemas de ahorro de consumo de agua, dijo Marc Pujol, presidente nacional de la Comisión de Turismo de la Coparmex.

"Creo que el Gobierno debería obligar a que las empresas se adapten y pongan energías alternativas, con eso bajaría el consumo energético, la realidad es que hoy la energía eléctrica, en general, es muy cara en México.

"Es muy importante que las políticas públicas vayan con esta nueva era 'verde'", expresó.

Si bien en zonas de alto dinamismo turístico, como Riviera Maya, la mayoría de los inmuebles cuentan con sus propias plantas de energía y sistemas de aire acondicionado y enfriamiento, otras regiones del País no tienen la misma capacidad, debido a lo poco frecuente de temperaturas extremas.

"En el norte del país no es como aquí (Riviera Maya), que pues más normalmente estamos acostumbrados e incluso por la propia capacidad que tienen los destinos turísticos están acostumbrados a tener formas alternas de energía, pero en destinos como el norte pues no, no están acostumbrados entonces en automático el hecho que haya una caída de la electricidad, ya sea en una manufactura en una maquila o en un hotel la afectación es grave", dijo el empresario.

La hotelería nacional ha padecido la sobrecarga de demanda del suministro energético en los días de mayor temperatura en el país, pero el impacto ha sido menor a diferencia de otros sectores como manufactura y los pequeños negocios como restaurantes.

Pujol señaló que otro gran afectado es la población residente de los destinos turísticos, que no cuenta con alternativas de suministro en caso de faltar el servicio público.

"Las afectaciones de CFE en la zona cuando hay cortes o bajas de tensión, mayoritariamente le afecta al usuario que vive aquí", consideró el representante hotelero.