Urgen mejor red eléctrica para electromovilidad

Ciudad de México.- Una mejor electromovilidad en México, tanto particular como de transporte de carga o público, no podrá ser una realidad si no se refuerzan las redes eléctricas, aseveró Luisa Sierra, directora de Energía en Iniciativa Climática de México (ICM).

Se requiere trabajar fortalecer desde las líneas de transmisión para poder llevar la energía a los puntos de consumo, hasta las redes de distribución, enlaces y subestaciones para permitir el despliegue de los puntos de recarga o electrolineras que permitan cargar los vehículos.

Sierra explicó que es indispensable una planeación entre las dependencias involucradas para identificar las zonas en las que es urgente el reforzamiento de las redes.

"La parte de reforzar redes eléctricas sin duda es indispensable", dijo en entrevista.

Agregó que el reforzamiento o modernización de todo el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), es complicado porque, actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene el monopolio natural de las redes eléctricas, por lo que es la dependencia encargada de realizar las inversiones y ejecutar los proyectos necesarios.

"Las inversiones en transmisión y distribución, que es un tema pendiente y que si bien no tendría que estar en la regulación de estas disposiciones, sí es una política habilitadora para detonar la electromovilidad.

"Al final, el tema de poder contar con una demanda controlable también involucra al Cenace, tiene que estar sobre la mesa esa discusión y entender si el mercado está listo o no para eso, para implementar redes inteligentes", señaló la directiva de ICM.

Miguel Tovar, director general de Sociedad Plural, coincidió en que el reto, más allá de la regulación en sí, es que se enfoque en el tema de movilidad urbana.

Es decir, que además de los vehículos particulares eléctricos, se trabaje en el transporte masivo de pasajeros y mercancías, para avanzar de manera masiva en la descarbonización del transporte.

El fortalecimiento de las redes, se vuelve aún más urgente ante el reciente anteproyecto que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), en materia de electricidad y con el que se pretende impulsar el despliegue de puntos de carga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

La propuesta, publicada el pasado 14 de febrero para su evaluación, busca establecer las disposiciones administrativas de carácter general y ser un parteaguas para la regulación del uso de autos eléctricos.

Para el director de Sociedad Plural, es indispensable tener una regulación firme, que no genere incertidumbre a los participantes del mercado eléctrico, a fin de detonar nuevamente inversiones.