Urgen cambiar a semáforo amarillo

Ciudad Juárez— Ante las pérdidas económicas que enfrentan miles de negocios por cuatro meses sin ingresos, comercios y restaurantes urgieron al Gobierno del Estado a cambiar el semáforo a amarillo. LaCámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) se informó que 60 de sus agremiados, entre formales e informales, no lograron sobrevivir a la pandemia y existe el riesgo de que otros se sumen a la lista que incluye el VIPS y el Degá, ambos ubicados en el Paseo Triunfo de la República.

Mientras que la Canaco mencionó que de extenderse otra semana más las restricciones para centros comerciales podrían desaparecer 320 negocios.

Cristina Cuningham Hidalgo, presidenta estatal de la Canirac, dijo que si no se puede avanzar en amarillo, se logre al menos un acuerdo para que también bares abran. “Si no consideran que nos vamos a ir al amarillo, entonces den opciones de trabajar en anaranjado, no importa que con un aforo del 30 por ciento, no necesitan hacer una ley nueva, con un acuerdo firmado por el que le competen, pueden empezar a trabajar limitados”, dijo.

