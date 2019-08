Urgen a recuperar confianza

Empresarios de la localidad aseguraron que será un verdadero reto para el Gobierno federal retomar la confianza empresarial del país para buscar una recuperación económica durante el tercer y cuarto trimestre del año.

Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, manifestó que el tema de la confianza no ha abonado en favor de la inversión privada, en donde no se muestran las causas reales de las tomas de decisiones sobre las políticas adoptadas por el Gobierno federal.

“Es la realidad, es una muestra de que no ha funcionado el decreto de estímulos fiscales. El famoso ‘yo tengo otros datos’ es una frase que ha lastimado mucho la confianza empresarial, ya que en vez de buscar un diálogo, sigue existiendo un enfrentamiento de ideas y no una discusión con argumentos”, dijo.

El dirigente de Coparmex en esta ciudad señaló que con estas acciones por parte del Gobierno federal los más perjudicados han sido aquellos que “menos tienen”.

“En ese afán de perjudicar a los que más tienen se están llevando entre las patas a los más vulnerables. Se debe generar certeza para la inversión privada, para que brinde generación de nuevos empleos y mejoras salariales con prestaciones a los trabajadores”.

Para Luis Mario Baeza, presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de esta ciudad, existe preocupación por parte de los empresarios debido al lento crecimiento que ha mostrado el país en términos económicos.

“Es algo que hemos estado viendo desde inicio del año, se auguraba un crecimiento arriba del 4 por ciento pero no se ha dado, ya rebasamos la mitad del 2019 y la verdad no se ve un panorama claro, por lo que al cerrar el mes diciembre, podríamos tener un crecimiento de apenas el uno por ciento, lo que genera preocupación de los empresarios”, dijo.

El titular del CCE argumentó que la forma de llevarse a cabo las políticas económicas por parte del Gobierno federal está provocando que se pierda la confianza de los inversionistas extranjeros, lo que podría repercutir en esta frontera.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) correspondientes al séptimo mes de 2019 registraron una caída del 1.2% en el sector de manufacturas, en tanto que en el ramo del comercio se redujo 0.9 puntos, mientras que el de la construcción decreció 0.8 puntos.

