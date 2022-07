Urgen a maquilas mejores sueldos

Empleos mejor pagados y desarrollo de proveeduría local pidió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Ciudad Juárez, Jesús Manuel Salayandía Lara, ante nuevas inversiones de maquilas anunciadas en la localidad.

El líder de los industriales criticó que en medio del déficit de personal de 24 mil empleados que enfrenta la ciudad, la gobernadora anunció 50 mil más para los próximos años, por lo que adelantó que habrá problemas para encontrar personal.

Dijo que aunque ese organismo apoya la atracción de nuevas empresas, las que vengan deberían generar empleos de valor agregado y no sólo mano de obra barata.

‘Juárez ya no necesita empleos de los mismos’

“Estas nuevas inversiones deben detonar los salarios y proveeduría. Dijeron que son más de 120 millones de dólares en una etapa inicial en el área del norponiente, pero la comunidad de Juárez ya no necesita empleos de los mismos, sino de mejores salarios, porque estamos al tope de la mano de obra y ya no hay trabajadores que quieran trabajar en la maquila”, resaltó el presidente de Canacintra.

Agregó que en lugar de ofrecer los bonos de contratación de hasta 20 mil pesos, se deberían mejorar los salarios.

Ejemplificó que mientras que en Juárez los operadores ganan poco más de 11 mil pesos al mes, según datos del IMSS y del Inegi, en ciudades de Nuevo León como San Nicolás de los Garza, el sueldo es de más de 17 mil pesos.

Ni para cubrir la canasta básica

“Es una diferencia de más del 70 por ciento y es por eso que la gente no quiere trabajar en la maquila, porque no les alcanza ni para cubrir la canasta básica no alimentaria”, resaltó.

El presidente de Canacintra comparó también que mientras el sueldo mensual de los operadores es de 11 mil 403 pesos, el de un administrativo de la maquila es de 41 mil 358 pesos.

Dijo que el personal operativo y técnico de una maquila representa el 57 por ciento del empleo en la localidad, mientras que el de los administrativos es del 6 por ciento, para sumar en conjunto el 63 por ciento de la fuerza industrial.

“Ya sabemos que la riqueza que genera la mano de obra barata en la ciudad no se queda aquí, se va del país, por lo que ya es hora de que se pague más a los trabajadores”, resaltó.

“No estamos en contra de que vengan maquilas, pero en qué condiciones vienen y qué tipo de trabajo van a traer, ¿sólo mano de obra barata?”, cuestionó.

Red para Pymes

En el tema de la proveeduría, mencionó que a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico se busca crear una red para conectar las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con las maquilas.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, en la misión comercial de la gobernadora Maru Campos en Londres y Francia se logró una inversión inicial de 386 millones de dólares, con posibilidad de añadirse entre 500 y 800 millones más.

Como consecuencia, se generarán alrededor de 52 mil nuevos empleos.

