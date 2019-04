Urgen a destrabar decreto de estímulos

Con un reclamo al Gobierno federal por los problemas que han tenido las empresas de Ciudad Juárez para acceder a los beneficios del Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte, se llevó a cabo ayer la presentación del nuevo consejo consultivo de la Cámara Nacional de Comercio para el período 2019-2020.

Rogelio González Alcocer asumió por segunda ocasión la presidencia de este organismo empresarial, quien durante su discurso urgió a encontrar las formas de avanzar hacia la competitividad para favorecer a la sociedad a través de una mejor economía.

“Las nuevas políticas establecidas para la zona fronteriza, creemos que sí son el cambio correcto para la competitividad, pero sus reglas no son los suficientemente claras y no nos están permitiendo que los beneficios esperados lleguen a las empresas”, dijo.

“De la misma manera que no llegan a nosotros, tampoco llegarán a los consumidores”, añadió.

Afirmó que las reglas están establecidas para que los malos no hagan de las suyas, mientras que a los buenos les complica la operación de las empresas.

El SAT publicó el pasado 27 de marzo la versión anticipada a la modificación de las reglas del Decreto de Estímulos Fiscales a la Región Fronteriza Norte, donde se extiende al 30 de junio próximo el plazo para inscribirse al padrón del IVA al 8 por ciento.



