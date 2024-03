Urgen a desmitificar que existen carreras 'para hombres'

Ciudad de México.- Se debe cambiar la mentalidad de que las ingenierías y las ciencias son carreras de hombres, y en vez de ello, impulsar a las mujeres para que se involucren en el estudio y ejercicio de esas áreas, exhortaron empresarias y especialistas.

Patricia Chávez, franquiciataria de Proyectos y Soluciones Financieras, destacó que el cambio cultural que poco a poco se ha ido dando, permite a todas las mujeres tener a su alcance nuevas herramientas para desarrollarse en otras áreas, pero que es necesario un cambio de creencias.

"Son creencias, el que creamos que 'eso es para los hombres' o 'eso es para la gente joven'. Yo invito a todas las mujeres a que se atrevan a probar todas esas herramientas nuevas empezando por la inteligencia artificial y todas esas automatizaciones", destacó.

En el foro Mujeres y Tecnología de Creditaria, Ana María Fernández, directora comercial de Konfío, dijo que desde casa y desde niñas es donde se tiene que fomentar el impulso a las mujeres y su incursión en áreas fuera de las tradicionales.

"Pienso que desde casa tenemos que fomentar que son carreras importantes y que si nuestras niñas y jóvenes mujeres se destacan en eso, hay que apoyarlas. No pensar que es un campo de hombres porque en realidad no lo es", comentó.

La actuaria Luz María Vargas, recordó que cuando estudió la Universidad habían 25 por ciento mujeres y 75 por ciento hombres.

"Me agrada que ya esos porcentajes han ido aumentando para las mujeres, pero yo invito a todas las familias que piensan que las ingenierías y las ciencias son carreras de hombres a cambiar esa mentalidad.

"Hay que mostrar a todas nuestras niñas que hoy se están educando a que el panorama es muy amplio, no lo cerremos sólo a la mitad del portafolio sino a todo lo que pueden ver. La ciencia y la tecnología están a la mano ya de niños y niñas, no nos permitamos frenarlas, al contrario, impulsémoslas. Si la niña tiene cabeza para las matemáticas va ser ingeniera, arquitecta, actuaria, matemática. No las frenemos", exhortó.