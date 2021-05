Urge IP a reabrir la frontera

Archivo/El Diario / Se han cumplido ya 15 meses de cierre parcial fronterizo

Ante la extensión de un mes del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez se mostró en contra, al afirmar que no hay bases para que sigan las restricciones en cruces no esenciales.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente local del CCE, dijo que en el caso de Texas, la vacunación va muy avanzada e incluso hay ciudades donde ya no se usa el cubrebocas, por lo que debería darse la reapertura de puentes.

“Lo vemos como mal porque no sentimos que haya bases para que sigan cerrados los puentes internacionales. Sólo se dice que van a extender cierres un mes más, pero no sabemos por qué o cuál es la razón, la situación ya no es la misma a la de hace un año”, dijo.

Desde marzo de 2020 comenzaron las restricciones a mexicanos con visa de turista, lo que de acuerdo con el líder empresarial, ha impactado al comercio binacional.

“Ciudad Juárez es atractiva por su punto logístico, la dinámica comercial entre las dos ciudades es muy importante, pero cuando les cierras los puentes internacionales claro que hay afectaciones”, dijo.

De acuerdo a un sondeo realizado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el 40.7 por ciento de los juarenses cruzan principalmente para realizar compras, seguido por un 16.9 por ciento por motivos de trabajo y 16.8 por ciento por motivos familiares o sociales.

La “Encuesta Transfronteriza de Puentes Internacionales” que llevó a cabo el Colef antes de la pandemia, indica que de las personas que dicen gastar en El Paso, el promedio de erogación en sus visitas es de 150 dólares y lo hacen en ropa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguraron que la decisión de prorrogar la fecha se debe a los datos de Salud Pública y a las conversaciones con Canadá y México sobre la reducción de las restricciones a medida que mejoran las condiciones de salud.

