Urge IP a Gobierno federal a atender crisis de migrantes

Debido a que la llegada de migrantes a Ciudad Juárez no ha parado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Rogelio González Alcocer, insistió en que el Gobierno federal tiene que intervenir para frenar este problema.

También dijo que se debe obligar a los migrantes a que trabajen mientras esperan su turno para cruzar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Los migrantes, cuando llegan, hay que decirles: ‘o te vas a un albergue, o aquí hay área para trabajar’, porque lo que pasa es que no quieren trabajar, sólo quieren estar pidiendo dinero”, expresó.

‘Nada de provecho’

“Sabemos que vienen de paso, pero mientras están aquí, tienen que hacer algo por ellos mismos, no se vale que no quieran hacer nada de provecho”, agregó.

González Alcocer dijo que desde la llegada de los extranjeros, años atrás, las empresas han estado abiertas a su contratación, aunque la mayoría de ellos se niega a trabajar.

“Seguimos insistiendo que hay trabajo mientras están aquí; no estamos en contra de que tengan una mejor calidad de vida, que quieran llegar a Estados Unidos, no estamos en contra de ello, sino de que lleguen y no quieran hacer algo de provecho”, insistió.

“Es pésimo el actuar del Gobierno federal, y no hay más culpable que la Federación: que le quieran echar la culpa aquí al Municipio no se vale”, expresó.

De nueva cuenta, el líder empresarial condenó la catástrofe que se registró en el Instituto Nacional de Migración el pasado lunes, cuando decenas de extranjeros perdieron la vida en un incendio y otros más resultaron heridos.

Insistió en que seguirán viendo la manera de contratar a personas de origen extranjero, ya que en la actualidad hay todas las facilidades para incorporarlos a la vida laboral formal de Juárez.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx