Urge Imco reasignar ingresos generados por renta petrolera

Ciudad de México.- Los ingresos generados por las actividades petroleras en el país deberían ser utilizados para financiar las acciones de transición energética, de acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Expuso la necesidad de que el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) debe ser reformado para que sus recursos se inviertan de manera productiva en infraestructura de transición.

Además de que debe dejar de privilegiar el gasto corriente, pues resulta en detrimento de la reserva de largo plazo, pues de cada 100 pesos que ha recibido del Estado mexicano, sólo se ahorran unos 50 centavos.

Con la reforma energética del 2013 se creó el FMP con la finalidad de administrar los recursos provenientes de la renta petrolera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las petroleras privadas con participación en el país.

"El espíritu del Fondo fue por una parte transparentar el origen y destino de los ingresos petroleros, fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas y beneficiar a las generaciones futuras con un ahorro de largo plazo, es decir, se creó con la finalidad de ser un fondo soberano del Estado.

"No obstante, el objetivo de generar un ahorro de largo plazo no se ha materializado, ya que el diseño del Fondo no permite el ahorro de largo plazo, sino que se usa principalmente para financiar el gasto previsto en Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto debido al orden de prelación establecido en la ley que determina el destino de los ingresos petroleros", expone la investigación.

Ante eso, el Instituto plantea una propuesta en la que el Fondo se transforme en un mecanismo para el financiamiento climático del país.

"Se propone utilizar la renta petrolera para que el Estado financie programas y proyectos de inversión que permitan transitar desde un sistema energético sustentado en combustibles fósiles hacia uno basado en fuentes renovables, en beneficio de las generaciones presentes y futuras", apunta el documento.

Al cierre de octubre pasado, la reserva del Fondo es de 18.9 mil millones de pesos, que equivalen sólo al 0.53 por ciento del total de los ingresos que ha recibido México por la renta petrolera desde 2015, que son unos 3.56 billones de pesos.