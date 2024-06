Urge estrategia para hidrógeno verde

Ciudad de México.- A unos meses de concluir la actual Administración, el Gobierno comienza a dar pasos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, pero hace falta aterrizar en una estrategia clara que dé certidumbre a los inversionistas, consideró Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno (H2 México).

El pasado 19 de marzo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó los Lineamientos para el Uso de Hidrógeno, un documento de 11 puntos en el que se establecen líneas generales que deberán aterrizar en una estrategia nacional, como la que tienen otros países, expuso.

"Es un catálogo de buenas intenciones, pero tratando de verle el lado positivo, por fin dijo algo del tema, la Secretaría no había dicho nada", comentó.

Además de la publicación de los lineamientos que establecen la promoción de todos los tipos de hidrógeno, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en sus centrales de ciclo combinado usaría 70 por ciento de gas y 30 por ciento de hidrógeno, lo cual es "muy ambicioso", según Hurtado.

En el caso de Pemex, incluyó en su Plan de Sustentabilidad, recién presentado, una estrategia de comercialización de hidrógeno, mismo que obtiene como parte de sus procesos industriales.

"No decían nada hasta que CFE anuncia centrales de ciclo combinado, (se lanza) el plan de sostenibilidad de Pemex, más allá de sustituir hidrógeno gris con verde, quiere venderlo. Por lo menos están diciendo algo y sé que ahora la Sener está trabajando en algunas cosas, pero ya les queda muy poco tiempo, una estrategia nacional de hidrógeno va a salir en la próxima Administración", destacó.

Consideró que los análisis y la hoja de ruta lanzada desde la H2 México dan un panorama más completo.

Por ello, en julio o agosto lanzarán la segunda hoja de ruta para presentar proyectos que ya están en marcha y con datos más aterrizados de costos, comparativos del hidrógeno con otros combustibles, beneficios ambientales, poder calorífico, entre otras.

También se incluirán proyectos en firme.

Hasta el momento se tienen mapeados 15 proyectos de pequeña, mediana y gran escala.

"Lo importante (en el documento) es que tienen ubicación geográfica, la inversión programada, qué va a producir, si hidrógeno, metanol, amoniaco, y otra quién lo anuncia", destacó.

Los dos proyectos más importantes son el de Sinaloa, anunciado por el embajador Ken Salazar, y el que dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, cuya inversión estimada es de 10 mil millones de dólares.

Desde su perspectiva, el tema de los trámites para instalar un proyecto no debería convertirse en obstáculo, pues al no estar interconectados a la red eléctrica es necesario cumplir con normas técnicas, pero no se requieren permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Actualmente, dijo, México produce hidrógeno, pero no verde, y está homologado como gas industrial con la regulación de Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, consideró necesario adecuar las normas a los nuevos proyectos que se desarrollen, aunque ello dependerá de la naturaleza de cada proyecto.