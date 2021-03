Urge CCE a activar consejo consultivo de transporte

Ciudad Juárez— A fin de que se les incluya en la toma de decisiones sobre el BRT que sólo lleva a cabo el Gobierno del Estado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez urgió a la creación formal del consejo consultivo de transporte.

Eduardo Ramos Morán, presidente del organismo empresarial, dijo que la mayoría de decisiones sobre el proyecto se toman desde la ciudad de Chihuahua, por lo que ante las fallas en algunas de ellas, exhortó a los funcionarios “a darse una vuelta al barrio”.

“El hecho de que no esté ahorita funcionando un consejo consultivo de transporte, le genera únicamente una presión al Gobierno del Estado, no nos han invitado siquiera a participar en el diseño de rutas, no digo que soy un experto, pero mínimo podemos recorrer una y ver si da vuelta el camión”, expresó.

Ejemplificó que es precisamente el desconocimiento sobre Juárez que tienen los funcionarios en Chihua-hua, donde afirmó que se llevan a cabo los proyectos, lo que ha provocado errores en el trazo de los proyectos, como se observó en un recorrido que realizaron con Alejandra de la Vega la semana pasada, donde en algunas vueltas hubo dificultades en los camiones para lograrlas.

De existir ya el consejo consultivo te formado desde hace un año, permitiría a la iniciativa privada opinar sobre la prestación del servicio de transporte público, las deficiencias administrativas y de servicio, las tarifas, el diseño de rutas, otorgamiento de concesiones, vehículos, horarios, infraestructura y equipamiento.

También hay interés de platicar con los concesionarios para demostrar que existe ‘piso parejo’ entre todos ellos y no se da favoritismo a algunos en las licitaciones.

“Si no estamos dándole total uso a este consultivo de transporte, ésta es una de las consecuencias”, advirtió.

Hasta el momento, el CCE no tiene detalles tampoco de las tarifas, para saber si se trata o no de un proyecto viable, así como de si con ese precio la empresa concesionaria podrá cumplir con el financiamiento de los vehículos.

El empresario insistió que es necesario establecer una tarifa cuanto antes para dar certeza a la concesionaria sobre la compra de unidades y retorno de inversión.

También resaltó que es necesario verificar si los camiones articulados pueden dar vueltas completas y evitar así errores que se cometieron con el BRT 1, donde “se compraron camiones con la puerta de un lado y la salida estaba del otro”.

“Hay vueltas complicadas que invaden carril, así como pasa con los tráileres, porque son unidades que no son de fácil conducción”, destacó.

