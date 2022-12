Urge apoyo para evitar un impacto negativo ante incremento al salario

Ciudad Juárez.— Ante el incremento del 20 por ciento al salario mínimo que se dará a partir del próximo año, Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró como necesario estimular la productividad de las empresas para evitar impactos negativos.

El líder de los industriales dijo que se está dejando toda la carga a las empresas, por lo que urgió apoyos de Gobierno para volverse más productivos.

PUBLICIDAD

“Claro que nos da gusto pagarle más dinero a nuestra gente. Está bien pagarles más a los empleados, pero no hay que perder de vista que este costo es una carga más para las empresas, que no estamos teniendo ningún apoyo por parte del Gobierno. Al contrario, cada vez complican más el ambiente de negocios con más trámites e impuestos y han desaparecido cualquier programa de fomento y desarrollo económico”, comentó.

“Estamos pidiendo que se deje de diferenciar y que se empareje con el resto del país para tener terreno parejo en cuanto a atracción de inversión. Como ustedes saben en el interior del país, el mínimo es de 105 pesos menos diarios. Eso quiere decir que en la frontera las empresas pagan la mano de obra un 50.6 más cara que en el resto del país. ¿Cómo impacta esto en nuestra competitividad cuando se trata de una planta de mano de obra intensiva?”, apuntó.

Ejemplificó el caso de una empresa de mil empleados, que con este incremento al mínimo pagará 53 millones de pesos más, o 2.6 millones de dólares más, sólo por instalarse en la frontera.

Con el aumento al mínimo, dijo que los beneficiados con esta alza verán también mayores descuentos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) al cobrar su cheque.

En Juárez, el salario mínimo pasará de 260.34 pesos a 312.41 pesos diarios.

El alza es del 253 por ciento desde que llegó Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia, al pasar de 88.36 a 312 pesos diarios. Fuera de la frontera el salario subirá de 172.87 a 207.44 pesos por día.

“No es un aumento natural, es un aumento a base de decretazos. En contraparte la economía no ha crecido, AMLO trae números rojos en el PIB… No hemos crecido porque las políticas no han sido a favor de la productividad. Han sido sólo en contra de la empresa”, dijo. Agregó que no sólo los empelados pagarán más impuestos, sino también las empresas, con las cuotas al IMSS y del Impuesto Sobre la Nómina.