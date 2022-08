Twitter califica de 'excusas' las acusaciones de Musk

Twitter presentó el jueves su respuesta a las acusaciones del multimillonario Elon Musk de que tiene motivos legítimos para querer retractarse de su acuerdo por 44.000 millones de dólares para adquirir la red social.

En un giro inesperado, Twitter pudo presentar su respuesta a Musk antes de que se hicieran públicas las reconvenciones del propio empresario. Una jueza falló el miércoles que la contrademanda de Musk se dará a conocer el viernes.

En una respuesta presentada el jueves ante el Tribunal de Equidad de Delaware, Twitter dice que los argumentos de Musk son “una historia, imaginada en un intento por escapar de un acuerdo de fusión que Musk ya no encontró atractivo una vez que el mercado bursátil — y junto con él, su enorme riqueza personal— perdieron valor”.

“Las reconvenciones son un cuento hecho exclusivamente para el litigio y que la evidencia y el sentido común contradicen”, indica Twitter en su respuesta. “Musk inventa declaraciones que Twitter nunca hizo y luego intenta esgrimir, de manera selectiva, los extensos datos confidenciales que Twitter le proporciono para invocar una violación de esas supuestas declaraciones”.

Al mismo tiempo, señala la respuesta, Musk también acusó a Twitter de violar su acuerdo al “cerrarse por completo” a sus solicitudes de información.

Los representantes de Musk no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

Los abogados de Musk habían intentado interponer una versión pública de su respuesta y reconvenciones en el tribunal de Delaware el miércoles. Pero los abogados de Twitter se quejaron de que necesitaban más tiempo para revisar y posiblemente censurar ciertas partes de la documentación confidencial presentada por Musk, asegurando que hace referencia “extensiva” a información y datos internos que la compañía le entregó al empresario.

Musk, el hombre más rico del mundo, accedió en abril a adquirir Twitter y privatizarlo, ofreciendo 54,20 dólares por acción y prometiendo políticas de contenido más laxas y la erradicación de cuentas falsas.

Pero Musk dijo en julio que quería retractarse del acuerdo, ante lo cual Twitter decidió interponer una demanda para el cumplimiento del pacto, el cual contenía cláusulas favorables al vendedor.

Musk asegura que Twitter no le ha proporcionado información suficiente sobre el número de cuentas falsas en la plataforma. Twitter alega que Musk, director general del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc., intenta deliberadamente echar por la borda el acuerdo debido a que las condiciones del mercado se han deteriorado y la adquisición ya no le resulta benéfica.

Cualquiera de las partes tendría derecho a una cuota de disolución de 1.000 millones de dólares en caso de que se determine que la otra parte es la responsable del fracaso del acuerdo. Sin embargo, Twitter aspira a un monto mayor e intenta que se emita una orden judicial de “desempeño específico” que obligue a Musk a cumplir con el pacto.