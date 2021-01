Tuvieron ventas en EU amarga Navidad

Archivo/El Diario / Registraron caída mensual del 0.7 por ciento

Las ventas minoristas en Estados Unidos registraron una caída mensual del 0.7 por ciento durante diciembre, aunque comparado contra mismo mes de 2019, el crecimiento fue de esa misma proporción.

De acuerdo con datos de US Census Bureau, ese fue el tercer mes consecutivo de disminución en el consumo, en medio de infecciones récord de COVID-19, altos niveles de desempleo y falta de apoyo del gobierno. En noviembre la baja fue del 1.4 por ciento.

El economista y experto en temas financieros, Juan Eleuterio Muñoz, atribuyó dicha baja en las ventas a que en ese tiempo aún no se entregaban los cheques de ayuda del Gobierno norteamericano a sus ciudadanos, así como a que en esta ocasión la mayoría de familias no se juntaron para festejar la Navidad, por lo que no compraron obsequios.

“Muchas compras que se dan en diciembre tienen que ver con los regalos que la gente adquiere para sus fiestas, entonces ese tipo de ventas se cayó completamente porque no hubo reuniones en esta ocasión por la pandemia”, dijo.

Al ser Juárez una ciudad fronteriza en la que la economía depende de la norteamericana, la falta de dinero en ellos repercute en pedidos de la maquila local.

Mientras que Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Juárez, refirió que la caída en las ventas minoristas tiene que ver con el desempleo en ese país, que se ha visto relegado por el incremento en las solicitudes de desempleo.

“Antes de la pandemia había un máximo de 250 solitudes por desempleo semanales y hoy en día no baja de 750 mil, hay una afectación importante en la estructura económica estadounidense, con gente con menos ingresos”

De acuerdo con datos de US Census Bureau, las ventas para diciembre fueron de 540.9 mil millones de dólares, una disminución del 0.7 por ciento con respecto al mes anterior.

Pese a ello, las ventas totales para los 12 meses de 2020 aumentaron un 0.6 por ciento desde 2019.

Las ventas de comercio minorista bajaron un 0.3 por ciento desde noviembre de 2020, pero un 6.3 por ciento por encima del año pasado.

Los minoristas que no son tiendas aumentaron un 19.2 por ciento desde diciembre de 2019, mientras que los servicios de alimentos y lugares para beber bajaron un 21.2 por ciento desde el año pasado.