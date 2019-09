Tras década logra empleo

Encontrar trabajo puede resultar difícil, sobre todo si el aspirante tiene discapacidad; tal es el caso de Juan Carlos Reveles, quien tocó puertas durante 10 años, hasta que recibió una oportunidad en la empresa Harman.

Juan Carlos colabora en la maquiladora desde hace un año y diez meses. Dicho empleo no sólo lo ha ayudado a reintegrarse al mercado laboral, sino que además ha mejorado su calidad de vida, lo que lo motiva a valorar esa oportunidad y cuidar su puesto de trabajo todos los días.

Al igual que él, 42 personas con alguna discapacidad dan ejemplo de superación y constancia dentro de la empresa Harman.

De acuerdo con cifras de la compañía, del total de empleados 40 padecen algún tipo de discapacidad motriz y dos más son sordomudos, lo que ha implicado un verdadero reto no sólo para la firma, sino para los compañeros de trabajo.

“Tenía ya diez años sin encontrar trabajo hasta que se me dio la oportunidad en una feria del empleo, creo que Harman es una gran empresa y de las pocas que da esas facilidades para nosotros que tenemos una discapacidad; tenemos un camioncito adaptado que nos lleva y nos trae y eso es muy bueno”, dijo Juan Carlos.

Eduardo Rodríguez, gerente senior de recursos humanos de Harman, aseguró que la planta se encuentra en un nivel muy avanzado para el adecuado desenvolvimiento del personal con alguna limitante física, lo cual va desde la adaptación de rampas hasta baños óptimos y movilidad en el área de cafetería.

“Nos apoyamos mucho en ferias del empleo para captar a personas con discapacidad o de la tercera edad como parte de nuestro programa de inclusión. Nos sentimos tan preparados que incluso contamos con dos camiones adaptados con plataformas que facilitan el traslado de todos ellos”, dijo.

Rodríguez reiteró que la compañía desarrolla actualmente un programa especial de inclusión, que además de estar dirigido a personas con discapacidad y tercera edad, también está encaminado al empoderamiento femenino, todo con el objetivo de ser una empresa con mayores beneficios y competitiva en la región.

