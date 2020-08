Tras aumento de popularidad de Animal Crossing durante pandemia, se elevan ganancias de Nintendo

The New York Times

Estados Unidos— No sólo pareció que todos pasaron su encierro jugando Animal Crossing, sino que realmente lo hicieron.

Nintendo, el creador del juego para sus consolas Switch, reportó este jueves un enorme incremento del 541 por ciento en sus ganancias trimestrales respecto al año anterior.

Detrás de ese número estuvieron 10.6 millones de ventas de Animal Crossing: New Horizons, lo cual impulsó el ingreso neto de esa empresa japonesa a 106 mil millones de yenes, o sea mil millones de dólares, la corporación comentó que “las ventas de ese título siguen siendo fuertes y no ha disminuido su ritmo”.

Desde que fue puesto a la venta, ha habido más de 22 millones de ventas del juego, convirtiéndolo en el más popular por un enorme margen.

El único juego de Nintento Switch que ha vendido más es Mario Kart 8 Deluxe.

Animal Crossing ha atraído a muchos clientes nuevos a Nintendo. Algunos han tenido que comprar la consola Switch y la empresa señaló que ha tenido problemas para obtener algunas de las partes que necesita para mantenerse al día con la demanda.

En algunas regiones sigue habiendo escasez del producto.

En el segundo trimestre, la plataforma Nintendo Switch obtuvo 340 mil millones de yenes en ventas, más del doble del año pasado.

Otro juego que se ha vendido mucho ha sido The Isle of Armor, una expansión de Pokémon Sword and Shield. Nintendo planea vender otra expansión del juego, The Crown Tundra, en este otoño.