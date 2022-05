‘Trabajadores ahora pagan más impuestos’

Ciudad Juárez.— El alza al salario mínimo que se dio este año benefició más al Gobierno federal, quien no actualizó los subsidios a los empleados que lo recibieron y ahora deben pagar más impuestos, afirmó José Mario Sánchez Soledad, presidente local de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El líder empresarial resaltó se están dejando solos a los empresarios con las cargas salariales y al no ver incremento en la productividad, terminan registrándose ajustes que impactan en la inflación.

El salario mínimo en la frontera pasó de 213.39 pesos diarios a 260.34 en este 2022, contra los 172.76 del resto del país, casi 100 pesos de diferencia.

“Ahora que hubo el incremento en 2022, no se adecuaron las tablas de subsidio en la franja norte y lo que sucedió es que la mayor parte del beneficio del incremento no se lo está llevando la gente, se lo está llevando el Gobierno federal a través de la recaudación de impuestos laborales y por eso no le alcanza a la gente”, dijo.

“El sector empresarial hemos hecho un esfuerzo muy grande, más la industria maquiladora y muy pocas personas en Juárez ganan el salario mínimo, sí hay algunas 15 mil personas, pero la mayoría gana más que el mínimo”, agregó.

Lo anterior, ha llevado a más juarenses a conseguir ingresos extras a través de un segundo empleo.

De acuerdo con datos del Inegi, en Ciudad Juárez, alrededor de 41 mil 865 personas se encuentran subocupadas, es decir, tienen la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de otro empleo con mayor horario.

Dicha cifra representa el 5.8 por ciento del total de juarenses ocupados tanto en la formalidad como en la informalidad al primer trimestre de este año, que sumaron 721 mil 823.

De enero a marzo de 2021, había 31 mil 852 fronterizos subocupados, por lo que de un año a otro se incrementó un 31.09 por ciento el número de personas, lo que equivale a 9 mil 903 más.

Sánchez Soledad consideró que existe una oportunidad para el Gobierno federal de llevar un verdadero impacto positivo a la franja fronteriza si se actualizan las tablas de subsidios.

“Toda la gente salió de esta tabla y ya no califica para recibir subsidio”, resaltó.

Otra situación que consideró esta impactando a los juarenses es el aumento en el costo de vida, incluso antes de que la inflación se saliera de control.

“La carga salarial la estamos soportando la iniciativa privada, tenemos conciencia que los sueldos necesitan subir, pero el incremento en los sueldos no se da nada más así, es necesario incrementar la productividad. Si no hay productividad y sigues aumentando costos de las empresas, la empresa se muere y se acaba el empleo”, agregó.

