Tortillerías, a punto de la quiebra: productores

Chihuahua.- El alto costo que conlleva producir tortillas de maíz ha puesto “contra las cuerdas” a los industriales del sector, que advierten el riesgo del cierre de tortillerías tradicionales al no ser ya un negocio rentable.

Gabriela Tena y Patricia Peinado, propietarias de la tortillería Tesoro de México, expusieron que si no se venden grandes volúmenes, la operación de una tortillería ya no es rentable, pues no hay ganancias debido al constante incremento de los insumos.

Tan sólo en lo que va del año, señaló Gabriela Tena, ha incrementado el Impuesto Sobre Nómina (ISN), el precio de la harina, elevándose a dos mil 250 pesos la tonelada, aunado a que se eliminará el subsidio para el gas y el papel de envoltura aumentó desde el año pasado. Refirió que no se puede aumentar el precio del kilo de tortilla cada mes que suben los insumos, por lo que se va perdiendo el margen de ganancia.

El más reciente incremento en el costo del kilo de tortilla derivó del aumento en la tonelada de harina de maíz, mismo que entró en vigor el 1 de marzo, de manera que el precio pasó de los 22 pesos en que se comercializaba, hasta los 27 pesos en algunos establecimientos.

La propietaria de la tortillería Tesoro de México, explicó que las tortillerías que operan actualmente son principalmente de familias que por años se han dedicado al negocio y que van heredando a las siguientes generaciones, de manera que son pocas las tortillerías nuevas.

“Las tortillerías nuevas que abren duran poco porque ser tortillero no es para cualquiera, levantarse a las 4 o 5 de la mañana no cualquiera lo hace, son jornadas muy largas, hasta las 4 o 5 de la tarde de lunes a domingo, a lo que hay que agregar que se cierra sólo cuatro veces al año que es Navidad, el 1 de enero y algunos establecimientos jueves y viernes santos, esto cuando las persona quieren trabajar menos y ganar bien”, señaló Gabriela Tena.

Apuntó que aun con el incremento que registró el precio del kilo de tortillas este mes, las ventas se han mantenido, pues los clientes han señalado que el aumento de dos pesos no es nada pues finalmente come toda la familia.

En tanto, Patricia Peinado señaló que para “amortiguar” el incremento que han sufrido las rentas de los establecimientos, pues la mayoría de los comerciantes del sector no tienen locales propios, dijo, se ha optado por introducir una gran variedad de productos para comercializar que no son sólo derivados la tortilla, como son huevos, latas, chicharrones o frijoles. César López, propietario de la tortillería La Favorita, coincidió en que las tortillerías dejaron de ser un negocio rentable por los altos costos de producción, “sólo deja para vivir y ni pensar en ahorros”, dijo.

Expuso que las tortillerías que llegan a abrir, son en colonias nuevas y aunque se ha observado la apertura de establecimientos en sectores céntricos, por lo regular al poco tiempo cierran. “Es difícil que una persona que no sepa del negocio, instale una tortillería", dijo.