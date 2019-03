Toma Google medidas sobre equidad salarial

San Francisco.- Cuando Google realizó hace poco un estudio a fin de determinar si la empresa estaba pagando de menos a las mujeres y a miembros de grupos minoritarios, descubrió que había más hombres que mujeres recibiendo sueldos más bajos por hacer trabajos similares.

La sorprendente conclusión en la versión más reciente del estudio anual contrastó drásticamente con la experiencia de las mujeres que han laborado en el Valle de los Silicones y en numerosas otras industrias.

En respuesta al hallazgo, Google destinó 9.7 millones de dólares a compensaciones adicionales de 10 mil 677 empleados para el presente año. Los hombres representan alrededor del 69 por ciento de la planta laboral de la empresa, pero recibían un porcentaje desproporcionadamente más alto del dinero. Se desconoce la cantidad exacta de varones que obtuvieron aumentos.

Pero en el estudio no se cuenta la situación completa de las mujeres en Google o en la industria de la tecnología, algo que reconocen los directivos de la compañía.

Lo más importante es que en la investigación no se abordan temas arraigados que, según expertos en centros de trabajo, no pueden superarse simplemente considerando cuánto ganan diferentes personas por hacer el mismo trabajo: a menudo las mujeres y las minorías raciales no tienen las mismas oportunidades y deben superar ciertos prejuicios cuando son contratadas o compiten por ascensos.

El análisis de sueldos más reciente de Google se llevó a cabo en un momento cuando la empresa se defiende de las acusaciones de pagar sistemáticamente menos a las mujeres. Google es objeto de una investigación del Departamento del Trabajo sobre desigualdad salarial de género y una posible demanda colectiva de aproximadamente 8 mil empleadas y exempleadas que sostienen la empresa paga a las mujeres menos que a los hombres que hacen labores similares.