Tocan bancarrotas en EU récord en primer semestre

Óscar Mireles/Agencia Reforma / El recurso ya ha superado las 22 solicitudes registradas el año pasado

Nueva York— Quiebras, liquidaciones y cierres de tiendas minoristas en Estados Unidos alcanzaron récords en la primera mitad de 2020 cuando la pandemia por Covid-19 aceleró los cambios en la industria, particularmente el cambio a las compras en línea, según un informe publicado por The Wall Street Journal.

En los primeros seis meses, 18 minoristas solicitaron la protección del Capítulo 11, principalmente concentrados en ropa y calzado, muebles para el hogar, supermercados y grandes almacenes, de acuerdo con el informe de la firma de servicios profesionales BDO USA LLP.

Entre ellos se incluyen los operadores de tiendas departamentales Neiman Marcus Group Ltd, J.C. Penney Co. y Stage Stores Inc., los minoristas de artículos para el hogar Pier 1 Imports Inc., Tuesday Morning Corp. y el vendedor de vitaminas GNC Holdings Inc.

Desde julio hasta mediados de agosto, se presentaron 11 minoristas más, incluidos Lucky Brand Dungarees LLC, Brooks Brothers Inc., Ascena Retail Group Inc., matriz de Ann Taylor, Stein Mart Inc., Men's Wearhouse y Jos. A. Bank matriz Tailored Brands Inc.

Este año está en camino de competir con 2010, cuando 48 minoristas se declararon en bancarrota a raíz de la recesión de 2007-09, dijo BDO. Las quiebras minoristas en 2020 ya han superado las 22 solicitudes de este tipo registradas el año pasado.

“Este es casi con certeza el peor año en la historia reciente para el comercio minorista”, dijo Kyle Sturgeon, socio gerente de la firma de asesoría de reestructuración con sede en Atlanta Meru LLC.

Los cierres de tiendas obligados por el Gobierno y las medidas de distanciamiento social han intensificado los desafíos que enfrentaban los minoristas tradicionales antes de la pandemia, según BDO.

“La tendencia sigue siendo una gran cantidad de liquidaciones y ventas de activos, y algunas de ellas todavía están tratando de reorganizarse y emerger”, dijo David Berliner, socio en la práctica de servicios de reestructuración y reestructuración empresarial de BDO.

Los consumidores que se quedan en casa debido a la pandemia están comprando más en línea que nunca, subrayó el informe. Esa tendencia se suma al endeudamiento excesivo, la saturación de las tiendas, el alto desempleo y los cambios en los comportamientos de los compradores. La demanda de atuendos de negocios y atuendos para ocasiones sociales, en particular, se ha disparado.

“No creo que vaya a detenerse pronto”, dijo Andy Graiser, copresidente de la firma de asesoría de bienes raíces comerciales A&G Real Estate Partners, quien asesora a Tailored Brands, Ascena, Neiman Marcus y Stein Mart, entre otros.

Se espera que continúen las altas tasas de cierres de tiendas físicas, dijo BDO. Desde enero hasta mediados de agosto, los minoristas habían anunciado que cerrarían un total de más de 10 mil tiendas en Estados Unidos, incluidas las ubicaciones de compañías solventes como Macy’s Inc., Bed Bath & Beyond Inc. y Gap Inc.

Eso ya ha superado el récord de 9 mil 500 cierres de tiendas del año pasado. Muchos de los cierres hasta mediados de agosto de 2020 se debieron a quiebras minoristas, que representaron casi 6 mil.

Es probable que los minoristas decidan cerrar hasta 25 mil tiendas en Estados Unidos durante 2020, según la firma de investigación de mercado global Coresight Research.

Muchas de las tiendas que se quedan a oscuras son anclas y otros inquilinos en centros comerciales. La firma de investigación inmobiliaria Green Street Advisors LLC ha pronosticado que más de la mitad de todos los grandes almacenes con base en centros comerciales en Estados Unidos cerrarán a fines de 2021.

Se espera que más minoristas se declaren en bancarrota en el cuarto trimestre, aunque el ritmo podría ralentizarse, ya que algunos retrasan la presentación de solicitudes con la esperanza de una temporada navideña rentable.

Algunas empresas que han esperado demasiado para declararse en quiebra podrían simplemente liquidar si siguen quemando efectivo y no tienen suficiente dinero para financiar una reestructuración a través de los tribunales.

“Esa no es la norma y creo que veremos muchos más de esos”, dijo Graiser, señalando a Stein Mart y al minorista con descuento Century 21 Department Stores LLC, que se declararon en quiebra en agosto y septiembre, respectivamente, y están liquidando sus activos.