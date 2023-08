'Tira' Moody's acciones de bancos en México

Ciudad de México.- El recorte de calificaciones a los bancos estadounidenses por parte de Moody's pegó a los mercados accionarios este martes, y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) los grupos financieros fueron los más afectados.

La calificadora crediticia anunció el recorte de notas a 10 bancos medianos y chicos de Estados Unidos, y dijo que podría realizar futuras rebajas en otras entidades debido a las presiones que presenta el sector ante una eventual recesión el próximo año.

Las empresas a las que se les degradó la calificación incluyeron a M&T Bank, Webster Financial, BOK Financial, Old National, Pinnacle Financial Partners y Fulton Financial.

Los bancos que están bajo revisión para una posible rebaja en un futuro son U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street, Truist Financial, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers, PNC Financial Services, Capital One Financial, Citizens Financial Group, Fifth Third, Regions Financial, Ally Financial, Bank OZK y Huntington Bancshares.

Ante ello, el índice S&P/BMV IPC de la bolsa local retrocedió 0.68 por ciento, a un nivel de 53 mil 663.02 puntos.

Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO), Banco del Bajío (BBAJIOO) y Regional (REGIONAL) fueron los documentos más bajistas de la muestra nacional, con caídas de 2.98, 2.95 y 2.58 por ciento, a precios de 38.78, 49.96 y 125.36 pesos, respectivamente. En tanto, Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO) cayó 2.00 por ciento, a un precio de 146.42 pesos por acción.

En Wall Street, las rebajas de calificación expusieron la fragilidad de la confianza de los inversionistas hacia los valores financieros: el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq cerraron con pérdidas de 0.45, 0.42 y 0.79 por ciento.

El índice de bancos S&P 500 Banks cayó el martes, al igual que el índice KBW Regional Banking. Los grandes bancos Goldman Sachs y Bank of America (BofA) bajaron, mientras que Bank of New York Mellon y Truist también retrocedieron.

La reacción a las bajas de calificación de los bancos hizo subir el índice de volatilidad del mercado CBOE, el "barómetro del miedo" de Wall Street, que en un momento dado alcanzó su nivel más alto en dos meses.

En la última temporada de reportes financieros correspondientes al segundo trimestre del año, algunas entidades bancarias mostraron baja rentabilidad, evento que en el futuro reduciría su capacidad de generar capital, motivo por el cual Moody's realizó dichas acciones.

"Visto que Moody's prevé una recesión en Estados Unidos el año que viene, el nivel y calidad de los capitales bancarios serán esenciales para su capacidad de resistir", señaló la agencia.

La confianza del mercado en los bancos estadounidenses había ido recuperándose gradualmente tras las quiebras de tres entidades de crédito a principios de año, entre ellas Silicon Valley Bank, que conmocionaron al sistema financiero.

"Las acciones bajaron porque el contexto macroeconómico mundial se ensombreció", resumió Edward Moya, de Oanda.