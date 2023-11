Tierra, agua y energía indispensables para nearshoring

Ciudad de México.- Todas aquellas empresas que buscan traer su industria a México requieren que se les asegure un espacio para instalarse, así como el acceso a agua y energía, señaló experto.

Lilia Alonzo, managing partner en Albaa Legal Tech, dijo que la instalación de los parques industriales requieren de condiciones físicas y regulatorias para consolidarse.

"Se están haciendo esfuerzos, pero lo relevante es que desde la perspectiva de los parques industriales y maquila requieren de tierra, agua y energía", explicó la representante del organismo.

Indicó que si bien en la parte de la tierra se tiene una disponibilidad importante en el país, no todo tiene acceso al resto de los requerimientos.

En el tema del agua se tiene un claro problema, dijo Alonzo, ya que 2023 ha sido uno de los años más secos

"Y probablemente (2023) sea mejor que el año que viene porque nuestros problemas hídricos son indudables a pesar de que hubo reforma a la Ley de Aguas Nacionales, no ha tenido el alcance como para resolver esta problemática", explicó.

En la parte de energía, la especialista dijo que las empresas o parques industriales están "desesperados" por conseguirla y muchas obras ya se han detenido porque no hay forma de tener suministro.

"Todos los parques están desesperados por conseguir energía, muchas obras las han parado porque no hay forma de conseguirla, entonces están buscando alternativas como instalar nuevos parques de generación, abasto aislado, almacenamiento pero cada uno presenta distintas problemáticas", señaló.

Vanessa Zárate, consultora asociada en Estrategia Pública Consultores, destacó la labor que se está realizando a nivel estatal para impulsar las inversiones y tratar de brindarles las condiciones óptimas, no obstante, se enfrentan a retos como la falta de redes eléctricas para soportar o llevar la energía necesaria.

Dijo que un ejemplo es Querétaro, que hace unos años inició una política pública para la promoción y atracción de inversiones de data centers que sí han llegado a la entidad pero que ahora se enfrentan a la falta de energía y de redes eléctricas para llevar la electricidad.

"Empresas como Microsoft ya se instaló, de hecho Amazon está pensando construir pero cada data center consume, en promedio, entre 100 y 300 megas (megawatts), y el estado está buscando unos 250 megas porque si no los proyectos no van a seguir si no hay manera de llegar la electricidad", puntualizó.