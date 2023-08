Tienen menos de 2% de pymes tienda en línea

Monterrey, México.- En México, menos del 2 por ciento de las pymes cuenta con una tienda en línea propia, y la participación es menor frente a otros países como Argentina, que tiene un 14 por ciento; Brasil, con 6 por ciento, y Estados Unidos con un 10 por ciento, afirmó Juan Martín, gerente de Tiendanube México.

Señaló que en el País existen alrededor de 70 mil tiendas en línea, por lo que el potencial de este mercado es amplio, considerando que existen 4 millones de pymes.

Consideró que este rezago obedece muchas veces a que existen "creencias" de las pymes que las hace resistirse.

"Nosotros hicimos una encuesta para conocer las creencias de la gente antes de crear una tienda en línea, y una era que no tenían suficiente conocimiento técnico, como el no saber programas, otra es que no tienen capital para esto, y otra es que no tienen tiempo", indicó.

"Todavía estamos en los comienzos del e-commerce porque el canal de venta que le sigue (a las redes sociales) es el de las tiendas propias, porque ahí tienen más control y mayor potencial de crecimiento".

Consideró que uno de los retos en este sector es la bancarización, ya que el método de pago más utilizado es la tarjeta de crédito en las compras en línea, y alrededor del 30 por ciento de los mexicanos tiene acceso a una tarjeta de crédito.

Comentó que a través de la plataforma que representan, al corte del primer semestre de este año el número de las tiendas en línea en Nuevo León creció 76 por ciento en su comparación anual, superando a Jalisco, que creció 74.6 por ciento, y la Ciudad de México con un 68 por ciento.

Aseguró que los productos más vendidos a través de una tienda en línea en Nuevo León son de la categoría moda, salud y belleza.

Además, indicó que en el tema de género es similar la participación de mujeres y hombres en este tipo de tiendas en línea en el Estado.