Tienen hombres más dinero en Afores que mujeres

Ciudad de México.- Los hombres superan por mucho la tenencia de fondos de ahorro para el retiro en comparación con lo que poseen las mujeres en las Afores.

A septiembre de este año, los recursos de los hombres trabajadores en las Afores ascendieron a 3.3 billones de pesos, mientras que los de las mujeres fueron sólo de 1.8 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Es así que dinero de los hombres representa el 64 por ciento del total de los saldos administrados por las Afores.

El sistema registra casi 36 millones de cuentas individuales de ahorro para hombres y cerca de 27 millones de mujeres.

Lo anterior evidencia problemas severos como el hecho de que hay más hombres que mujeres en el mercado laboral formal, el que ellos ganen más y tengan mejores condiciones económicas que ellas, de acuerdo con especialistas.

"Quiere decir que hay más saldo registrado con los hombres porque ganan más, tienen más actividad, están aportando más, porque normalmente tienen empleos formales y no están saliendo del empleo formal para tener hijos o atender a los padres.

"En el caso de las mujeres no todas tienen empleos formales desde el principio y eso también interviene mucho y es parte de la desigualdad: no tengo empleo formal porque atiendo a mis hijos o a mis padres, o siempre he estado por afuera", explicó Verónica González, especialista en pensiones.

Lo anterior evidencia que en México no hay condiciones para que las mujeres ahorren lo mismo que los hombres y al final la pensión de la mujer va a salir más pequeña porque tiene una esperanza de vida mayor.

Datos del Inegi a 2023 muestran que la esperanza de vida promedio en México es de 72.3 años para los hombres y 78.6 años para las mujeres.

Esta es otra desigualdad porque las mujeres tenemos que tener más dinero porque vamos a tener que mantenernos durante más tiempo de vida pensionadas, dimensionó González.

De acuerdo con cálculos de Citibanamex Afore las mujeres necesitan un 80 por ciento más de recursos que un hombre para retirarse.