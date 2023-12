Tienen alta demanda vacunas contra Covid

Ciudad de México.- Ante el arranque de la venta de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer, decenas de personas hacen fila en las farmacias, sin embargo, en muchas sucursales llegaron pocos biológicos y se acabaron desde temprana hora.

En la Farmacia San Pablo, sobre Avenida Cuauthémoc, tenían sólo 20 dosis y la gente estaba formada desde las 7:00 horas.

"En una hora se terminaron las 20 dosis", afirmó personal de enfermería de esta sucursal.

Comentó que los biológicos llegaron en la madrugada y a las 7 de la mañana empezó la aplicación; a las 8 de la mañana se terminaron las dosis que cuestan 848 pesos cada una.

Mucha gente que hacía fila tuvo que buscar otra opción; además, los que continúan llegando a pedirla salen decepcionados.

La enfermera aseguró que en todas las sucursales de la Ciudad de México hay biológicos, sin embargo, ante la alta demanda se han terminado pronto.

Quienes buscan adquirir y aplicarse esta vacuna hacen fila para comprarla porque aseguran que prefieren pagar a aplicarse el biológico gratuito que ofrece el Gobierno, es decir, la vacuna cubana Abdala y la rusa Sputnik, pues no confían en la efectividad de éstas.

Ante la venta de la vacuna Pfizer, servidores de la nación acuden a las farmacias a investigar cuántas personas busca aplicársela.

REFORMA publicó que la vacuna contra Covid-19 de Pfizer estaría a la venta para la población a partir de hoy.

De acuerdo con la empresa, esto representa el plan de arranque de comercialización del biológico, el cual contempla la distribución de la vacuna a través de centros de vacunación, médicos, hospitales y farmacias.

El primer cargamento de vacunas contra Covid-19 de la farmacéutica Pfizer para venta a la población que arribó el 15 de diciembre contiene la vacuna Comirnaty.

Es un biológico actualizado y adaptado contra múltiples sublinajes de Omicron XBB, la cual ataca las cepas del virus que circulan en la mayor parte del mundo, incluyendo México.

Cuestionado sobre si habría contención de precios de esta vacuna, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está muy de acuerdo en regular los precios porque hay vacunas.

"Yo me vacuné hace como un mes, me puse las dos vacunas, la de Covid y la de influenza, y muy bien, ni siquiera tuve reacción".

Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que la cobertura de aplicación de la vacuna contra Covid-19 a la fecha es de 18 por ciento, lo cual es muy baja respecto a la meta contemplada.

"En cuanto a Covid, tenemos la aplicación ha llegado hasta 3.8 millones de dosis aplicadas. Esto sí es una cobertura menor, tenemos cerca de 18 por ciento de la meta contemplada, y por eso es importante hacer el llamado a las personas, que tenemos vacuna disponible prácticamente en todos los centros de salud".

'No confiamos en lo que nos da el Gobierno'

Algunos capitalinos dijeron que confían más en las en lo que ofrecen las farmacéuticas que en el Gobierno.

"La (vacuna) que está dando el Gobierno no es de última generación y no conviene ponérsela. La Abdala no tiene reconocimiento en las instituciones internacionales.

"Sinceramente, no confiamos en lo que nos está dando el Gobierno. Más bien son cosas electorales lo que mueve al Gobierno actual", señaló María Guadalupe, de 71 años, quien acudió a una Farmacia San Pablo en la Colonia Álamos.

Rocío, de 64 años, coincidió que en el sector público las vacunas de Covid-19 que se ofrecen "son obsoletas".

Otros más consideran que acudir a las instituciones públicas es "una pérdida de tiempo".

"Vine (a la farmacia) por seguridad de mí y de mi familia. Tengo 69 años y tengo seguro, pero ir es una pérdida de tiempo. Si lo podemos pagar es preferible venir", consideró el señor Francisco.

Ayer, Farmacias San Pablo dio a conocer que 77 sucursales en el Valle de México, Querétaro, Puebla y Morelos ofrecerían las vacuna de Pfizer, sin embargo, para conocer cuáles son, los usuarios deben de llamará al centro de atención, pues no todas cuentan con el sistema de enfriamiento necesario para resguardarlas.

Además, la disponibilidad es muy limitada, pues a algunas sucursales sólo llegaron 20 dosis que se acabaron antes de las 10 de la mañana.

Otras farmacias que ofrecen la vacuna en la Ciudad de México y demás estados del País son Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides y Farmacias Guadalajara.