Tiene empresa contratos en cinco estados del país

Ciudad Juárez— Autodefinida como “líder mundial en el campo de vales y tarjetas de servicios de prepago”, Edenred México es la filial de una compañía global que provee este tipo de bienes en diferentes entidades de Gobierno en la República.

Contratos y padrones disponibles en portales gubernamentales muestran que la empresa ha sido en los últimos años proveedora de administraciones públicas en entidades como Sonora, Jalisco, Estado de México, Campeche y Nuevo León, además de diversos ayuntamientos e instancias del Gobierno federal, como el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En Chihuahua, los datos muestran que la Edenred aparece en el listado de proveedores del Gobierno del Estado desde al menos 2011, en el sexenio anterior, del cual también está disponible un convenio firmado en abril de 2016, por un monto máximo de 40 millones de pesos asignados de manera directa para el suministro del “servicio integral de sistema web, monedero electrónico y validación de identidad vehicular para suministro de combustible”.

En 2018, en la administración estatal actual, la compañía recibió tres contratos por asignación directa para el suministro del “servicio online del sistema web denominado Ticket Car control de consumo de combustible”. Entregados por la Secretaría de Hacienda, los acuerdos tenían montos máximos de 297.4 millones de pesos, 102.4 millones y uno más por 432.1 millones.

“Información proporcionada por la Secretaría de Hacienda agrega que la cantidad de 432.1 millones de pesos es un ‘máximo’ a utilizar, y que es para la adquisición de ‘chips de radiofrecuencia’ que se adhieren a cada uno de los 4 mil 480 vehículos y 287 unidades de maquinaria que forman la flotilla del Poder Ejecutivo central”, indicó El Diario en junio de 2019, al reportar el más abultado de los contratos.

Ese año, la Auditoría Superior del Estado consideró que Hacienda no había sustentado de manera suficiente los argumentos con los que justificó la excepción de la licitación pública, y que fueron “circunstancias extraordinarias o imprevisibles derivadas de desastres”, en el primer contrato; y que “no existan bienes o servicios alternativos (…), o que en el mercado exista una sola persona oferente”, para el segundo y tercer convenios.

“Los tres contratos, según el criterio de la ASE confirmado por el Congreso, es que adolecen de una justificación suficiente para realizar la adjudicación directa; no se acreditó el supuesto en el que se otorgó el contrato de forma directa”, dijo en entrevista el auditor Héctor Acosta Félix, que agregó que en mayo pasado se presentaron denuncias administrativas derivadas de las observaciones.

“El servicio se prestó de forma regular; lo único que se está señalando es que no se acreditó debidamente la excepción a la licitación pública, por lo que el monto del contrato no infiere una mayor o menor responsabilidad, porque no se está señalando daño patrimonial”, agregó Acosta.

Los datos disponibles a través del Portal de Contrataciones Abiertas del Gobierno del Estado muestran que, aunque por cantidades mucho menores a las de 2018, la administración entregó en 2019 al menos otros 17 convenios a la empresa por montos que, entre todos, sumaron poco más de cinco millones de pesos.

La misma información muestra que 14 de esos acuerdos fueron asignados de manera directa por la Secretaría de Cultura, mientras que, para los tres restantes, los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos convocaron a licitación pública.

Datos de la compañía difundidos en diferentes documentos de gobierno indican que es una persona moral registrada en la Ciudad de México en 1981 con el nombre de Jacques Borel de México, que luego fue General de Restaurantes, después Accor Servicios Empresariales y, a partir de 2011, Edenred México.

La consulta de la composición de la sociedad mercantil no fue posible a través de la página electrónica del Registro Público de comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno federal.

En el sitio www.edenred.mx se informa que ofrece soluciones para vales de despensa, de gasolina, control de gastos empresariales, tarjetas de regalo y control de flotilla de autos, gestión y logística vehicula, por lo cual tiene 35 mil clientes, 3.5 millones de usuarios y 250 mil comercios en el país.

A esta página en México remite la que tiene la empresa a nivel internacional, y que informa que deriva de la compañía que introdujo en Francia en 1962 el vale de despensa “Ticket restaurant”, que luego se expandió en Europa y América Latina.

“En junio de 2010, luego de la fusión de los negocios de Accor’s Hospitality and Prepaid Services, Accor Services se convierte en Edenred”, agrega la información.

El Servicio de Administración Tributaria, por su parte, señala que se trata de uno de los 25 negocios que cuentan en la república con autorización para la emisión de monederos electrónicos de vales de despensa.

La compañía no respondió ayer una solicitud de información sobre los contratos con el estado de Chihuahua enviada a la dirección gobierno@edenred.com, que aparece en los documentos disponibles.

