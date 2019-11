Tiene BRP su Oxxo

Para facilitar a sus trabajadores desde la compra de su mandado y hasta el pago de servicios, BRP inauguró ayer una tienda Oxxo en su planta 1.

Se trata de la sucursal 301 en Ciudad Juárez; la cadena recientemente ha estado colaborando con empresas maquiladoras para sumar esfuerzos en favor de los empleados.

Al igual que en todas sus filiales, se puede comprar alimentos, realizar el pago de agua, luz, cable, teléfono y otro tipo de servicios, además de hacer depósitos bancarios. Lo único con lo que no cuenta es la venta de bebidas alcohólicas.

Regis Gagnon, director de la planta 1, comentó que se trata de una iniciativa del grupo de embajadores de BRP, quienes promovieron la apertura de la tienda dentro de los proyectos de mejora que manejan.

“Es una idea maravillosa que va a ayudar a todos, porque ya no hay que salir de la empresa, aquí mismo tenemos todo”, dijo.

“Cuando los empelados terminan su jornada, sobre todo los de segundo turno, antes de subirse a su autobús de transporte, llegan, compran el mandado y ya no tienen que salir al llegar a casa”, dijo Jesús Burciaga, director de Recursos Humanos de BRP.



