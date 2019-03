Tiene Bolsa Mexicana sequía de ofertas en trimestre

Ciudad de México— Durante el primer trimestre del año se mantuvo la sequía de oferta públicas accionarias en el mercado de valores mexicano, la cual empezó desde finales del 2017, a pesar de que desde el 2018 ya hay dos bolsas de valores en el País.

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la reciente oferta accionaria reportada fue de GMéxico Transportes, en noviembre del 2017, año en el que se registraron cuatro emisiones de acciones y el primer Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

A decir del director general de la Bolsa Mexicana, José Oriol Bosch, parte de este comportamiento se explica porque el mercado nacional muestra un rezago respecto al desempeño mostrado por las bolsas internacionales.

"En los últimos dos o tres meses, el mercado de capitales, en la mayoría de los países hubo una recuperación muy grande contra la caída que tuvieron todos los mercados el año pasado y en el caso de México no, entonces eso no está ayudando", afirmó.

En entrevista, expuso que en la actualidad los niveles del principal indicador accionario se ubican entre 42 mil y 43 mil puntos (en 43 mil 281.28 unidades al cierre del viernes pasado), cuando a inicios del año pasado se encontraba en 50 mil puntos y por arriba de ese nivel en el 2017.

"No son los niveles idóneos para salir a hacer una colocación. Así funciona esto, lo que sí es que en el País seguimos acumulando algunas opciones de financiamiento, del lado público no hay mucho que pueda comentar y esperemos que se reactive y ya lo hemos visto, de repente no hay nada y luego se reactiva", indicó.

Por ello, aplaudió que las autoridades financieras de México estén interesadas en impulsar al mercado de valores con la aplicación de diferentes medidas enfocadas a facilitar el acceso de emisoras al financiamiento bursátil.

Cifras de la Bolsa Mexicana revelan que en el 2018 no hubo ninguna oferta de acciones y sólo una oferta de SPAC; mientras que en el 2017 hubo cinco ofertas (cuatro accionarias y un SPA) que fueron: GMéxico Transportes, Grupo Traxion, RHL Properties y Becle.

En julio del 2018, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) inició operaciones con el objetivo de acercar a 50 nuevas emisoras en los primeros años de operación; al cierre del primer trimestre del 2019, el nuevo centro bursátil tampoco reportó alguna emisión accionaria.