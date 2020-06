Temor frena comercio ‘online’ aquí

Internet / En la actualidad casi el 90% de las consultas que hacen los consumidores lo hacen de manera digital

Factores como el miedo a los procesos digitales y la inversión para aplicarlos son algunas barreras del comercio local para adaptarse a las ventas en línea y cubrir las necesidades del nuevo perfil de los consumidores, explicó una experta.

Iris Victoria Luévano, consultora de mercadotecnia, estrategia digital y endomarketing en Alcázar Diseño, señaló que, durante la pandemia de coronavirus, las tendencias del mercado han cambiado, debido a que cada vez es más común que el consumidor sienta una mayor confianza en realizar compras en línea.

Indicó que en esta frontera muchos empresarios se vieron afectados por las restricciones a las actividades no esenciales debido a que no contaban con una estrategia sólida de comercio electrónico (‘e-commerce’), pues aunque algunos tenían una página web o una cuenta en Facebook, no previeron su alcance, por lo que hoy en día se han visto rebasados.

“Las plataformas en Juárez que empezaron a posicionarse fuerte para ventas en línea fueron algunas como Facebook, la cual fue rápidamente aprovechada por el sector informal y hoy se están comiendo a todas esas Pymes (pequeñas y medianas empresas) que hasta antes de la pandemia estaban encaminados a crecer este año en el e-commerce”, dijo.

“Lo que deben saber los comerciantes organizados es que no es tan difícil definir una estrategia digital para sus negocios, sin embargo, tienen miedo, ya que podemos decir que es casi un 85% probable que un informal utilice las vías electrónicas para distribuir sus productos o hacerse publicidad que una empresa establecida”, agregó.

Luévano Ávila destacó que entre los errores que han cometido las empresas es que han dado prioridad a invertir tiempo y recursos para contar una infraestructura sólida, es decir, mejor espacio para oficinas y flotilla de autos, entre otros factores.

“Las empresas deben estar conscientes que en la actualidad casi el 90% de las consultas que hacen los consumidores lo hacen de manera digital, por lo que es necesario que cuenten con una plataforma especial que los ayude a impulsar sus negocios a través de Internet”, dijo.

La experta reiteró que la principal barrera que tienen los comercios locales para adaptarse a las nuevas tecnologías es el miedo, ya que algunos empresarios manifiestan desconfianza por desconocimiento de cómo funciona dicho mercado y el riesgo a perder su inversión.

“Piensan que es más riesgoso y más caro, pero cuando se dan cuenta de las posibilidades de negocio que hay comienzan las preguntas y es normal, recordemos que muchos de ellos son personas que están acostumbrados a un vendedor de mostrador o a poner su producto en un anaquel”, comentó.

El Centro de Investigación, Consumo y Telecomunicaciones de International Data Corporation (IDC) señala que las ventas por Internet en México podrían alcanzar un valor de 864 mil millones de pesos este 2020, es decir, 10% más que el año pasado, y esto se debe principalmente al efecto Covid-19 y a cómo grandes empresas que vendían sus servicios de manera presencial o física se han adaptado al comercio ‘online’.

