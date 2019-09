Temen empresarios ‘terrorismo fiscal’

Ciudad Juárez— Tras darse a conocer el Paquete Económico 2020 enviado por el Gobierno federal al Congreso, la iniciativa privada de Ciudad Juárez mostró su preocupación debido a que la propuesta no fomenta la inversión pública ni privada.

Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez, manifestó que el repunte de 86 mil millones de pesos en ingresos que se daría a partir del próximo año si se aprueba este paquete fiscal, generaría un terrorismo fiscal entre las empresas por un alza en la recaudación de impuestos prevista.

Agregó que la recaudación de más impuestos no va de la mano con el desarrollo económico del país, por lo que la carga fiscal para las empresas se hace más grande.

“Cuando no hay un fomento en el crecimiento, no se fomenta la inversión en infraestructura privada, es decir, no permite un crecimiento económico y después no va a haber un ingreso del cual puedan ahorrar”, dijo.

Para lograr el crecimiento que requiere el país se necesita una mayor proporción de inversión tanto pública como privada como porcentaje del PIB, dijo.

“El hecho de aumentar la recaudación fiscal en más de 86 mil millones de pesos para el Gobierno, hace que haya una carga fiscal sobre los contribuyentes cautivos y hay señales en el ambiente que pueda caer en un terrorismo fiscal”, apuntó.

Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue la tónica de manejar un presupuesto bajo el mandato de austeridad con un presupuesto que plantea un crecimiento de 0.9 por ciento respecto a 2019 en el gasto programable.

Sin embargo, el presidente de Coparmex Juárez expresó que la austeridad está mal comprendida en el sentido de qué es inversión y qué es gasto.

“Una reducción en gasto y en infraestructura puede generar ahorros en el corto plazo, pero no hay fomento de inversión privada para infraestructura, lo que tampoco ayuda al crecimiento en el mediano plazo”, recalcó.

Para el 2020, la SHCP anticipa un rango de crecimiento del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento con una menor contribución negativa de algunos sectores, como el petrolero, que ha sido vapuleado por la caída en la producción de crudo.

